Acció Climàtica recupera el cabal ambiental del Ter de 2.000 litres per segon per mantenir-lo al nivell actual

El Departament d'Acció Climàtica recupera el cabal ambiental del Ter de 2.000 litres per segon. L'objectiu és mantenir-lo tal com està actualment després de la crescuda que ha tingut amb les pluges que han anat caient les darreres setmanes. De fet, la calor que es pronostica pels propers dies faria baixar de nou el cabal, per això el Departament s'ha avançat i ha obert la comporta de l'embassament de Susqueda per tal de dotar d'aquests 2.000 litres que garanteixen l'actual cabal.

Aquesta mesura es contemplava en el moment que es passés d'emergència a excepcionalitat, prevista per a la setmana que ve, però Acció Climàtica ho ha avançat. El conseller del ram, David Mascort, ha reconegut que el que preocupa és la Muga on "hi falta aigua".



El cabal del Ter es mantindrà com a mínim fins a finals d'any, però amb la voluntat d'ampliar-lo "per poc que plogui". La decisió també beneficiarà la pagesia i la resta de sectors afectats pel decret de sequera. El conseller Mascort ja ha deixat clar que si torna a ploure, s'incrementarà la dotació que tenen assegurada.

A més, Mascort ha celebrat que els embassaments encara continuaran creixent els propers dies, gràcies a l'aigua que arriba especialment del desgel de les muntanyes, on hi ha les capçaleres dels rius. En concret, les reserves superen el 26% en el sistema Ter-Llobregat -el 9 de març van arribar al 14,8%, el nivell més baix- i són del 24,8% en el conjunt de les conques internes -el terra va ser el 14,4%-. Bones notícies doncs, per a regants, si bé el conseller recorda que cal continuar amb les polítiques d'estalvi d'aigua. "Crec que tothom n'és conscient", ha remarcat.

Pel que fa a la Muga, segons el conseller el problema és que es tracta d'una conca petita i que si no precipita just "on toca" es fa complicat. Aquesta zona continua en emergència, però l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hi aportarà un cabal continu de 135 litres per segon, això sí, deixarà de rebre hidropuntes.

La reducció dels cabals ecològics de la Muga, el Ter i Llobregat va ser denunciada per la Federació d'Ecologistes de Catalunya i actualment la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona investiga l'ACA per aquesta qüestió. En el cas de la Muga, a més, s'ha denunciat que el tram afectat per les restriccions ha estat "sec".

Justifica que s'omplin les piscines

Una de les conseqüències del pas d'emergència a excepcionalitat és que es podran omplir les piscines en complexes turístics i la indústria disposarà de més aigua per la seva activitat. En aquest sentit, Mascort ha defensat que sigui així, perquè "no es pot aplicar el decret de sequera de manera desagregada".

Des de començaments de febrer, el Govern ha aplicat els cabals d'emergència a la Muga i al Ter amb l'objectiu de preservar més aigua als embassaments d'aquests sistemes i reduir en prop del 40% els desembassaments. Inicialment, el cabal d'emergència al Ter estava acordat en 600 l/s, però, finalment, només es va arribar als 1.000 l/s.

"Mai hem baixat a 600 i això és important", ha destacat Mascort. Durant el temps que ha durat aquest escenari, s'han fixat uns increments de cabal controlats -les anomenades hidropuntes- per al manteniment de la qualitat ambiental del riu i, alhora, garantir l'aigua als embassaments.