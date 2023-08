Una acció ecologista denúncia la regressió i l'enfonsament del Delta de l'Ebre

Una cinquantena d'activistes s'han concentrat aquest divendres al Delta de l'Ebre per tornar a denunciar la mala gestió que agreuja la regressió i la subsidència (enfonsament) de la plana deltaica. A les habituals reivindicacions, s'hi suma una crítica a la gestió de la sequera i l'ús del recurs per part de l'agroindústria conca amunt de l'Ebre, una explotació que condemna el tram final del riu i el Delta, defensen.

El grup d'activistes ha desplegat pancartes a la Torre de Sant Joan, un dels símbols de la regressió del delta de l'Ebre. S'hi ha apropat a peu i amb caiacs, coincidint amb el dia que es compleixen 40 anys de la creació del parc natural del Delta de l'Ebre, i també amb l'escola d'estiu per a joves d'Ecologistes en Acció. Des de la línia de costa, hi ha hagut consignes per reclamar més sediments i una gestió de la conca que freni el deteriorament ambiental i patrimonial.

Ecologistes en Acció, Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), Sediments i Aigua és Vida demanen "una gestió responsable" de la sequera i que deixi de ser "interessada", que es contingui la demanda i que es comenci a parlar "d'escassedat". Mentre critiquen no es compleix el cabal ecològic al seu pas per Tortosa, apunten que "se santifiquen" nous canals de reg com el Xerta-Sénia.

"Volem conservar tot el paisatge que tenim aquí, per donar futur al territori", ha reivindicat Josep Sabaté, portaveu de la PDE. I és que, metre l'aigua es queda riu amunt, sectors socioeconòmics de les Terres de l'Ebre, com l'arròs o l'aqüicultura, s'han vist perillar.



El portaveu de l'associació Sediments, Jordi Parés, ha recordat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) no està garantint el cabal ecològic, mentre continua contemplant noves concessions de reg. "No ens falta aigua, n'hi ha de sobres. S'ha de gestionar i fer les coses amb sentit criteri", ha dit.

Víctor Álvarez, president de l'entitat ecologista a Tarragona i l'Ebre, ha insistit que no és moment de proves pilot sinó "d'accions directes" per assegurar el cabal ecològic i l'arribada de sediments al Delta i ha responsabilitzat que això passi als "propietaris dels embassaments". I Dante Maschio, portaveu d'Aigua és Vida, ha reivindicat que la crisi actual no és per la sequera sinó "d'escassedat" del recurs i que cal que "deixar de tenir zones de sacrifici", com és el delta de l'Ebre.

Transformar la producció alimentària

Aigua és Vida reivindica una contenció que hauria de recaure en el model agrícola i ramader, on apunten que es concentra el 70% del consum de l'aigua de Catalunya. El futur ha de tornar a un model d'agricultura "més de secà i tradicional", i "deixar de fer negoci amb els aliments simplement garantint la seguretat alimentària i el dret a l'alimentació, igual que el dret a l'aigua".

L'activista aragonesa d'Ecologistes en Acció Marina Gros ha afegit que el 92% del consum de la conca de l'Ebre va dirigida a l'agroindústria mentre "Catalunya pateix sequera". "Necessitem una moratòria per als regadius, transformar el sistema de producció alimentària que no és propi dels nostres ecosistemes i zones", ha insistit.