Acció ecologista per reivindicar l'obertura del camí de ronda entre Lloret i Tossa 

Les entitats ecologistes SOS Costa Brava i SOS Lloret han reivindicat aquest dissabte al matí la titularitat pública del camí de ronda al seu pas per Can Juncadella a Lloret de Mar (Selva), una finca de l'expresident del Kazakhstan Nursultán Nazarbáyev, que va estar al capdavant del país centreasiàtic entre 1990 i 2019. Ho han fet amb una caminada popular en què han assistit uns 150 activistes i que ha comportat que hagin traspassat una tanca de la finca per reclamar que se'n reobri el pas.

L'acció arriba després de la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ratifica la titularitat pública de la via. "Demanem que s'executi la sentència i l'Ajuntament sigui ràpid en reobrir el camí de ronda", ha explicat el portaveu de SOS Lloret, Jordi Palaudelmàs. L'Ajuntament defensa que està en converses amb la propietat per resoldre el conflicte i "trobar el camí ideal per unir Lloret amb Tossa".