Acció de protesta del Sindicat de Barri del Poble Sec per aturar el desnonament del Bloc Llavors

Un grup d'activistes s'ha mobilitzat aquest dimecres al matí contra el manteniment del desnonament amb data oberta d’entre sis i vuit famílies d'un bloc del Poble Sec de Barcelona. Almenys vint persones han entrat a les oficines de BDO, l'empresa auditora del fons Vauras, propietari de l'immoble, anomenat Bloc Llavors des de fa més de dos anys. L'acció pretén criticar que Vauras no vulgui negociar alternatives al desallotjament de les famílies.



En concret, el Sindicat de Barri del Poble Sec apunta que després de dos anys "intentant establir diàleg" ha demanat una nova reunió sense èxit. "S'ha aprovat una Llei al Parlament que us obliga a fer lloguers socials", rebla el comentari que els activistes han fet al Twitter.



L'Ajuntament de Barcelona ha afegit que davant la manca d'oferta de lloguer social sancionaran la propietat. El consistori ja ha recollit tota la informació per iniciar els corresponents expedients sancionadors, que poden arribar als 90.000 euros i fins i tot a l’expropiació.



El Govern de Barcelona i diputats del Parlament de JxCat, ERC, els Comuns i la CUP van demanar dimecres passat que la Jutgessa de Primera Instància 48 de Barcelona suspengui definitivament el desnonament de l'edifici, al carrer Lleida, en aplicació del nou decret llei de mesures urgents per combatre l'emergència habitacional.



La jutgessa ja va aturar el cinquè intent de desnonament, que estava previst pel 13 de gener, emparant-se per primer cop en el nou decret llei 17/2019 de mesures urgents de l'accés a l'habitatge. Aquest decret, aprovat pel Govern català el passat 23 de desembre i ratificat pel Parlament el 5 de febrer, ampliava els supòsits de la llei 24/2015 segons els quals s'havia d'aturar un desnonament, incloent-hi les famílies que porten un mínim de sis mesos ocupant i que es troben en situació de vulnerabilitat. El Bloc Llavors compta amb sis pisos ocupats des de l'agost de 2017 i dos més des del gener de 2019.