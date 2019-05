Grups ultradretans han deixat la seva empremta aquest diumenge a diferents llocs del territori català per expressar la seva particular defensa de la unitat d'Espanya.



Han irromput de nou a la localitat de Verges (Baix Empordà) per intentar despenjar senyeres estelades i llaços grocs, en contra de la voluntat dels veïns que els han recriminat el seu comportament violent.

I han embrutat amb pintades de caràcter feixista el monestir de les Franqueses, a Balaguer (La Noguera).



A Verges, un grup presumptament vinculat als autodenoninats Grups de Defensa i Resistència (GDR), ha fet acte de presència aquest migdia i ha començat a retirar senyeres i signes de reclamació de llibertat dels presos polítics. Veïns del poble han sortit aleshores al carrer per expressar el seu rebuig a l'acció dels ultradretans, alguns dels quals duien a la roba la bandera espanyola, i que han respost amb empentes.

Verges planta cara a un grup d'ultres que volia despenjar estelades.



Plantar cara al feixisme no és un caprici d'un poble amb dignitat, s'ha convertit en una obligació. pic.twitter.com/10uLNfNyPr — Josep Mª Mis Mar🎗 (@misjosep) 12 de mayo de 2019

Ha començat llavors una picabaralla i algunes persones han resultat ferides lleus, segons que han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.



Agents d'aquest cos s'han interposat entre uns i altres i finalment han acompanyat fins als afores del poble al grup que havia arribat des de fora de la localitat.



La policia catalana ha obert i ha informat els agredits en l'enfrontament del seu dret a presentar denúncia.

Pintades al monestir de les Franqueses

"Viva Franco", "Presos políticos Horca" o "Groc en lloc" són algunes de les pintades que han aparegut aquest diumenge en la façana del Monestir de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer, del segle XII.

Apareixen pintades amb símbols nazis i a favor de Franco al monestir de Santa Maria de les Franqueses @ciutatbalaguerhttps://t.co/qpBC6uiuaw pic.twitter.com/3STDhq3zZh — Balaguer Televisió (@BalaguerTV) 12 de mayo de 2019

L'Ajuntament de Balaguer ha informat que les consignes ultradretanes s'han fet amb aerosol directament sobre la pedra de l'edifici romànic, on també han dibuixat una esvàstica.



Santa Maria dels Franqueses és un monestir romànic de l'orde del Cister fundat el 1186 i declarat bé cultural d'interès nacional.

Justament aquest diumenge estava previst celebrar un acte popular en el lloc i s'ha aprofitat per a rebutjar les pintades, amb la participació de representants de tots els grups municipals i nombrosos ciutadans.



En el seu compte de Twitter, l'alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, ha condemnat i rebutjat l'atac "al patrimoni i a la convivència".

Tècnics del Departament de Cultura examinaran els desperfectes per poder iniciar les tasques de restauració i també es presentarà denúncia davant les autoritats.