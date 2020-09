Acord d'última hora per tirar endavant la llei per regular els lloguers a Catalunya

Quan faltaven poc més de tres hores perquè la iniciativa es debatés i votés al Parlament, el Sindicat de Llogateres i Junts per Catalunya han arribat a un acord que permetrà aprovar la proposició de llei de regulació dels lloguers. La nova normativa s'aprovarà amb els vots favorables d'ERC, els comuns i la CUP -que hi han donat suport en tot moment- i JxCat, que s'hi ha sumat després dels canvis d'última hora acceptats per l'entitat en defensa del dret a l'habitatge. La regulació, que impedirà incrementar el preu dels lloguers en els nous contractes en la majoria de casos, té l'aval de 4.000 entitats socials -entre les que hi ha Òmnium Cultural, la PAH o l'Observatori DESC-, mentre que s'hi oposen les patronals Foment del Treball i Pimec, els actors tradicionals del sector immobiliari i el PSC, Cs i el PP.



En un primer moment, la proposició inicial plantejava que cap propietari quedés exempt de la regulació i, per tant, de la prohibició d'apujar el preu de l'arrendament, però JxCat va presentar una esmena perquè poguessin fer-ho els que tinguessin uns ingressos mensuals inferiors a 3.130 euros. Dimarts, el Sindicat va proposar un límit d'ingressos de 1.200 euros com a exempció i, finalment, les dues parts han acceptat que el llindar se situï en uns 2.000 euros mensuals, el que equival a 2,5 l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).



Una altra de les modificacions acordada és la possibilitat del propietari de repercutir el preu de les obres quan aquestes impliquin una millora de la qualitat de l'immoble. "Volem evitar que s'obri la porta a la picaresca i es faci la trampa de fer veure que es millora l'habitatge per apujar el preu indiscriminadament", ha advertit el portaveu del Sindicat, Jaime Palomera.

Durant les darreres hores la pressió perquè JxCat se sumés a la regulació s'havia intensificat i, de fet, ha estat un dels temes que ha marcat la sessió de control al president del Govern, Quim Torra, després que ERC l'instés a avalar la proposició de llei, que és inèdita a l'Estat espanyol. El dilema és que succeirà un cop s'aprovi, ja que el Consell de Garanties Estatutàries ha emès un dictamen en què qualifica d'inconstitucionals alguns dels articles de la proposició i, de fet, és molt probable que algun grup polític la porti al Tribunal Constitucional.

Possibles rebaixes de preus

A grans trets, la normativa implicarà congelar el preu dels arrendaments en els 60 municipis de més de 20.000 habitants amb el mercat més tensionat i, fins i tot, rebaixar-lo en aquells immobles que tinguin un preu superior a la mitjana del seu entorn. Per tant, podria afavorir els habitants de municipis on viuen fins a cinc milions de persones.



L'aspecte més destacat de la proposta és que suposaria que qualsevol nou contracte de lloguer no podrà tenir un preu superior a l'anterior, amb independència que hi hagi o no un canvi de llogater, excepte en les exempcions comentades. A més a més, si té un preu superior al dels immobles de l'entorn l'import màxim serà el que fixi l'índex de referència de la Generalitat. A la pràctica, segons el Sindicat la meitat de lloguers hauran de baixar de preu. Les excepcions seran els pisos nous, que estaran exempts d'aplicar la norma durant els primers tres anys, així com aquells on s'hagi fet grans obres de rehabilitació.



L'altra gran qüestió és que estableix un règim sancionador en cas d'incompliment, de manera que va clarament més enllà de l'índex de preus no vinculants, el que hi ha actualment. En concret, la proposició de llei planteja sancions d'entre 3.000 i 9.000 euros per a les infraccions lleus i d'entre 9.000 i 90.000 euros per a les greus.