"Abordarem el conflicte polític català, impulsant la via política a través del diàleg, la negociació i l'acord entre les parts que permeti superar la situació actual". PSOE i Unides Podem expressen d'aquesta manera la seva disposició a tractar el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol, en l'acord programàtic signat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias donat a conèixer aquest dilluns.



Es pronuncien d'aquesta manera en un apartat dedicat a l'"actualització de l'Estat autonòmic", en el qual afirmen que el Govern de coalició que pretenen formar "apostarà per una Espanya forta i cohesionada, estructurada a partir de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia". Admeten que el sistema autonòmic actual pateix de "disfuncions, desequilibris i carències que dificulten la correcta provisió de serveis a la ciutadania i provoquen tensions entre el Govern central i els Governs autonòmics" i defensen "l'apoderament d'organismes ja existents, com la Conferència anual de Presidents i les sectorials, però no descarten el recurs a "procediments i òrgans bilaterals".

PSOE i UP es comprometen a donar "compliment als dictàmens del Tribunal Constitucional" i, al mateix temps, "traspassar a la Generalitat aquelles competències pendents ja reconegudes a l'Estatut de Catalunya en matèries com la gestió de les beques universitàries, la formació sinitària especialitzada, el salvament marítim o l'execució de la legislació laboral".

Iglesias ha assegurat que el govern de coalició amb el PSOE serà l'executiu del "sí que es pot" pel que fa referència a polítiques socials, mediambientals i feministes, a més de "la millor vacuna contra l'extrema dreta" en tota Europa i Sánchez ha remarcat la voluntat de regenerar la vidad política i governar "sense deixar ningú enrere".