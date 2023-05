Activistes gironins aprofiten el Temps de Flors per denunciar un model de ciutat que "expulsa" els veïns

Activistes socials i ecologistes han realitzat una acció reivindicativa al Temps de Flors de Girona per alertar sobre l'emergència climàtica i les desigualtats socials. A les escales de la Catedral els activistes han desplegat pancartes amb lemes com "Temps de flors, no de floritures" i han exigit als partits "un canvi de model de ciutat" amb polítiques per descarbonitzar l'economia i garantir vides dignes.

"Girona ha de liderar aquesta lluita de forma determinada, sense més promeses buides o insuficients, ja que la urgència és imminent i no queda més temps per perdre", han assegurat els activistes ecosocials, que han llegit un manifest on s'ha recordat el compromís del consistori i partits amb la declaració d'emergència climàtica el 2019.

L'acció comptava amb el suport d'organitzacions com Rebel·lió o Extinció Girona, la Xarxa Antiabusos Immobiliaris (XAI), el Sindicat de Llogateres, la PAH Gironès, l'Ateneu Popular Salvadora Catà, l'Associació Naturalistes de Girona, Girona pel clima, Aigua és vida, l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (E/S) o la Xarxa per la Justícia Climàtica.

"No s'ha pràcticament ni avançat ni prioritzat", han lamentat els activistes socials i ecologistes, que han criticat que es continua prioritzant un model basat en el creixement, el turisme, el consum i una mobilitat aeroportuària i de cotxe privat.

"Un fet que contribueix a l'escalfament global, al mateix temps que, com es veu dia a dia, augmenta més l'escletxa de les desigualtats socials i expulsa la gent de la ciutat", han reflexionat els activistes, que s'han dirigit directament a les candidatures i alcaldables de Girona i els han reclamat "posar-se les piles" per liderar aquest canvi de model i la transició ecosocial.