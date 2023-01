Actuacions musicals i convidats de luxe: així serà la gala de la 15a edició dels Premis Gaudí

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ja ho té tot a punt per acollir aquest diumenge la 15a edició dels Premis Gaudí, una de les nits més especials del cinema català. Els guardons enguany arriben farcits de novetats i, per tercera vegada consecutiva, amb més dones nominades que homes (un 53%). Sens dubte serà l'any de Carla Simón, la directora de la multipremiada Alcarràs, i Isaki Lacuesta, director del film Un año, una noche. Ambdues produccions opten a 14 estatuetes cada una.



Per segon any consecutiu, la Sala Oval del MNAC serà l'escenari central de la cerimònia, que comptarà amb actuacions musicals i convidats de luxe. La gala organitzada per l'Acadèmia del Cinema Català serà diumenge, començarà a les 22:00 hores, s'allargarà fins a les 00.15 i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Abans, però, els 1.300 convidats, entre els quals hi ha els finalistes, lliuradors i les màximes autoritats convidades a la cerimònia, passaran per la catifa vermella.

T'expliquem tots els detalls de la nit més especial del cinema català.

Queralt Lahoz, Judit Neddermann, Joan Dausà i Kelly Isaiah

Com ja es va anunciar, un dels plats forts de la cerimònia dels Gaudí és la participació de l'orquestra simfònica Franz Schubert Filharmonia, que, dirigida pel mestre Tomàs Grau i composada per una cinquantena de joves músics del país, interpretarà en directe diverses músiques de la història dels Premis Gaudí i d'altres bandes sonores paradigmàtiques del cinema català, com la de Blancaneu, El perquè de tot plegat, El rey de La Habana i Mediterráneo.

Durant la cerimònia, Queralt Lahoz, Judit Neddermann, Joan Dausà i Kelly Isaiah interpretaran la Canción del fuego fatuo, de Manuel de Falla; La Plaça del Diamant, de Ramon Muntaner, que servirà per posar banda sonora a l'in memoriam; Jo mai mai, del propi Dausà, i A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke.



J.A. Bayona, Rigoberta Bandini i Alizzz, entre els lliuradors

Entre les personalitats que faran entrega dels guardons més esperats hi ha representants del món audiovisual, musical i periodístic. Entre la llista dels lliuradors hi ha noms com el del cineasta J.A. Bayona, el director artístic i una de les ànimes de La Fura dels Baus Alex Ollé i actors i actrius com David Verdaguer, Belén Barenys, Greta Fernández, Enric Auquer, Vicky Luengo, Oriol Pla, Marta Etura, Brays Efe, Dafnis Balduz, Cristina Brondo, Darko Peric i Lolita Flores.

La cantant Rigoberta Bandini és una de les lliuradores

També entregaran premis Antonio Díaz (més conegut com el Mago Pop), la dissenyadora de moda Maite Casademunt; la model, actriu i presentadora Martina Klein; la comunicadora Juliana Canet o dos dels joves talents protagonistes de l'anunci promocional de la gala, Juno Álvarez (sonidista) i Adriana Fuertes (actriu).

La presència de músics sobre l'escenari també es veurà representada entre els lliuradors i lliuradores de les estatuetes. Així doncs, noms propis com els de Rigoberta Bandini, Alizzz, Miki Núñez, Lildami o la compositora Raquel García-Tomás anunciaran alguns dels guanyadors de la nit.

Tres noves categories

Un moment de la pel·lícula 'Alcarràs', dirigida per Carla Simón. — Cedida per Avalon / ACN

Enguany, l'Acadèmia del Cinema Català ha apostat pel concepte de "cultivar" com a lema de la quinzena edició dels premis. L'objectiu és reivindicar totes les professions del cinema i transmetre la idea de "tenir cura de la indústria, dels professionals que ja hi ha i de la gent nova a qui cal donar temps, plantar, regar", diu la presidenta de l'Acadèmia, Judith Colell. Precisament, en aquesta edició s'han incorporat tres noves categories: Millor direcció novella, Millor interpretació revelació i Millor guió adaptat.

Les pel·lícules favorites són Alcarràs i Un año, una noche, totes dues amb 14 nominacions; Pacifiction, amb 11; Suro, amb 10; i Los renglones torcidos de Dios, amb 8. I es disputaran els Gaudí noms tan emblemàtics com les cineastes Carla Simón, Pilar Palomero, Albert Serra i Isaki Lacuesta (en la categoria de Millor direcció); els candidats a la nova categoria de Direcció novella són Mikel Gurrea, Carlota González-Adrio, Laura Sisteró i Avelina Prat.



Miquel Iceta, Pere Aragonès i Ada Colau als Premis Gaudí 2023

La gran nit del cinema català comptarà amb la presència del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la delegada del Gobierno a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, i el president delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares.