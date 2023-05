Ada Colau descarta presentar-se amb Sumar de Yolanda Díaz a les eleccions generals

L'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, descarta formar part de les llistes de Sumar i encapçalar la candidatura per Barcelona per a les eleccions generals del 23 de juliol. Després de ser tercera força a les eleccions municipals, algunes veus apuntaven al fet que la podia liderar el projecte polític de la vicepresidenta del Govern d'Espanya, Yolanda Díaz.

Segons ha avançat El País i ha confirmat Públic, Colau no deixarà Barcelona, citant fonts properes de l'alcaldessa. Els comuns se centren a assolir l'acord amb PSC i ERC per continuar manant a Barcelona, tot i la victòria de Xavier Trias. Està per decidir encara quin serà finalment el candidat principal de Catalunya d'aquest espai polític després de la negativa de Colau ja que l'actual portaveu al Congrés, Jaume Asens, no ha decidit encara si optarà a liderar el projecte, segon ha pogut saber Públic.

La convocatòria electoral avançada ha engegat el cronòmetre als partits, que tenen pocs dies per escollir les seves llistes electorals. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar per sorpresa dilluns que el seu executiu celebraria un Consell de Ministres per dissoldre les Corts i convocar unes eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol.

Colau ja va dir ahir dilluns que ajudaria "des de la ciutat de Barcelona" a aconseguir pactes progressistes de cara a les eleccions del 23 de juliol convocades per Pedro Sánchez. En una intervenció des del Cercle d'Economia, va dir que "sempre que pugui" contribuirà a forjar aliances d'esquerres, tant a la capital catalana com a l'Estat espanyol.

El portaveu d'En Comú Podem, David Cid, també va avançar que la formació es posava "a plena disposició" de la líder de Sumar perquè sigui la pròxima presidenta del govern d'Espanya."Estem tots convençuts que és el moment de posar-se darrere de Yolanda Díaz, no s'entendria d'una altra manera", va dir.

Qui també va expressar tot el suport al projecte de Díaz és el número 2 de Barcelona en Comú, Jordi Martí. "Ens enganxa amb els equips i la gent mobilitzada, amb els millors auguris perquè Díaz esdevingui presidenta", va dir en roda de premsa.



Yolanda Díaz ha registrat avui un partit instrumental, Movimiento Sumar, per concórrer a les properes eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol. Segons han informat fonts de la plataforma, l'objectiu d'aquest registre és garantir la participació de persones independents i professionals a la confluència.