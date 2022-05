Ada Colau i Mónica García forgen aliances entre Barcelona i Madrid i s'uneixen per donar suport al "Sumar" de Yolanda Díaz

L’alcaldessa de Barcelona i cap de files de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha escenificat aquest dijous l’aliança que vol establir entre la capital catalana y "l’altre Madrid" que ha assegurat representa la líder de Más Madrid, Mónica García. Per Colau, García representa "el rostre de l’esperança de canvi al Madrid que és fraternal a Barcelona i que com nosaltres hem fet també vol posar les persones al centre enfront a les polítiques neoliberals imposades per [Isabel] Ayuso (presidenta de la Comunitat de Madrid) i [José Luis] Martínez-Almeida (alcalde de la capital de l’Estat)".

La trobada entre Ada Colau i Mónica García va servir per intercanviar impressions sobre les polítiques que desenvolupa el Govern de la capital catalana que la líder de Más Madrid va assegurar que es mirava "amb certa enveja" malgrat ser "més madrilenya que el Manzanares". I va assegurar que havia portat un bon bloc de notes per apuntar "les polítiques valentes i innovadores" que impulsa Colau a Barcelona. La jornada preveia una àmplia agenda de visites relacionades amb les polítiques d’habitatge social, la transformació urbana -de fet l’atenció als mitjans es va fer a la nova zona enjardinada de les Glòries, la Gran Clariana-, nous serveis socials com el dentista municipal o l’atenció psicològica, les superilles o la pacificació del trànsit en entorns escolars.

Supor al "Sumar" de Yolanda Díaz

Però més enllà dels temes de gestió a ningú se li escapa que la imatge de Colau i García és d’una gran potència política en el context estatal emmarcat pel projecte col·lectiu de les esquerres que planteja Yolanda Díaz amb la plataforma "Sumar". En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona ha assenyalat que aquest és un projecte "necessari" i s'ha mostrat convençuda que la iniciativa està destinada a ocupar la centralitat "de l'espai progressista". "Pot comptar amb nosaltres per tirar endavant", ha afegit tot recordant que BComú també va néixer com una iniciativa per sumar. Mónica García també s’ha posicionat en aquests termes respecte a la proposta de Díaz.

Colau: "La política que necessita el segle XXI és posar el model de ciutat o de país per davant de les sigles i aquest verb de 'sumar' és molt encertat"

Preguntada pels periodistes per les eleccions municipals, Colau ha negat que l'acte d'aquest dijous fos "cap acte partidista" i ha assegurat que és "fonamental" no perdre cap oportunitat d'apropaments institucionals perquè la ciutadania vol "diàleg".



Colau ha remarcat la "complicitat" que té ella personalment amb Yolanda Díaz i ha posat en valor la iniciativa 'Sumar'. De fet, ha destacat que BComú va sumar persones de partits, però també d'altres que no venien de la política, com el seu cas mateix. "La política que necessita el segle XXI és posar el model de ciutat o de país per davant de les sigles i aquest verb de 'sumar' és molt encertat". "És necessari que hi hagi una iniciativa esperançadora", ha conclòs. A més, també s'ha mostrat disposada a "ajudar" per tirar endavant la iniciativa.

Rebuig a la política de confrontació

"Tenim moltes coses en comú i llaços i vincles que ens uneixen"

Totes dues polítiques han reivindicat la cooperació entre Barcelona i Madrid i han criticat la "confrontació" generada entre les dues ciutats per Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida. "Tenim moltes coses en comú i llaços i vincles que ens uneixen" ha dit Colau, tot advertint que la confrontació que fomenten Ayuso i Almeida "no és Madrid". Per Colau, "Mónica García no és l’excepció, sinó la norma d’un altre Madrid basat en els valors de la feminitat, la cooperació, la solidaritat, que vol posar la gent al centre de les polítiques i apostar per una transformació sostenible tal com estem fent a Barcelona i que volem per Madrid i la resta de pobles i ciutats de l’Estat".

García ha reblat aquesta idea assegurant que ella és "l’ambaixadora de tot el contrari del que representa la confrontació que intenten fomentar Ayuso i Almeida" i ha fet bandera de l’"esperit de col·laboració". García ha mostrat molta complicitat amb Colau tot definint-la com "el referent de les bones polítiques" i ha lloat les polítiques impulsades a Barcelona front un Madrid que el PP ha posat a disposició de "pocavergonyes i especuladors".