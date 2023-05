Ada Colau lidera l'activitat a les xarxes socials en la campanya de Barcelona, seguida d'Eva Parera de Valents

En els últims anys, les xarxes socials s'han convertit en una de les eines més potents a l'hora de fer campanya electoral. Res de flyers o cartells: els candidats a les eleccions municipals per Barcelona han apostat per Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Ara bé, qui obté millors resultats d'aquesta promoció? Barcelona en Comú ha recopilat les dades en un informe i ha revelat que la seva candidata i el seu partit han estat, de lluny, l'equip amb més interaccions totals (325.202), seguit de Valents i Eva Parera (79.236), Junts per Catalunya i Trias (35.610) i el PSC i Collboni (28.430).

L'informe, però, també evidencia que un major nombre d'interaccions —xifra que suma m'agrades, comentaris i comparticions— no es correspon amb un major nombre de publicacions. La candidatura de Xavier Trias ha fet un total de 442 publicacions, mentre que BComú n'ha publicat 405 i ERC 403.

BComú és el segon partit que ha fet més publicacions, després de Junts

La quarta posició l'ocupa Ciutadans, que, malgrat haver fet més de 350 publicacions, se situen a la cua del rànquing d'interaccions. Valents, en canvi, és el partit que ha difós menys imatges, vídeos o piulades (238) però que ha obtingut un bon retorn. Caldrà veure si aquestes xifres es reflecteixen a les urnes.

Colau arrasa a Instagram, Parera domina TikTok

Barcelona en Comú i Ada Colau s'han mostrat com les vencedores en aquesta batalla digital, acumulant gairebé el 60% de les interaccions a totes les xarxes socials i més de 302.000 m'agrades. Colau també ha ocupat el podi sencer a Instagram, on aglutina 140.000 seguidors. Les tres imatges de la campanya electoral amb més engagement han estat seves.

Si desgranem per xarxes socials, la publicació que més a triomfat a Facebook —més usada per la generació dels baby boomers— ha estat una de Junts, mentre que a TikTok —famosa entre els més joves— ha despuntat Eva Parera, seguida de Gonzalo de Oro (Vox).

Trias triomfa a Facebook i Parera i de Oro a Tik Tok

Aquesta dada també reflecteix en quins espais digitals es mou l'electorat dels partits de dretes i d'esquerres i, per tant, quina edat tenen. També cal subratllar que el funcionament dels algoritmes no és el mateix en totes les xarxes: a TikTok es pot viralitzar un vídeo sense que l'usuari tingui molts seguidors perquè no cal seguir un perfil perquè t'apareguin els seus continguts a la pàgina principal. És un paradigma completament diferent.

No obstant això, la xarxa social que aglutina més engagement en general és Instagram, la plataforma més transversal i visual.

El personatge o el partit?

Un altre punt a destacar és que el rànquing canvia en funció de si ens centrem en les interaccions del candidat o bé del partit per separat. Individualment, la primera posició l'ocupa Ada Colau, seguida d'Eva Parera, Gonzalo de Oro i Jaume Collboni. Si ens fixem en l'engagement dels perfils dels partits, guanya Barcelona en Comú, seguida de Valents, Junts i, sorprenentment, la CUP.

Totes aquestes dades no són un reflex real dels sufragis, però sí que posen de manifest quines formacions saben moure's en un món cada vegada més digitalitzat.

L'informe s'ha fet amb el seguiment de tots els perfils de Barcelona en Comú, ERC, Junts per Catalunya, PSC, PP, Valents, Vox, Ciutadans i la CUP i dels seus respectius candidats i candidates.