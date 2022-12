Ada Colau viatja a Kiev per mostrar la solidaritat de Barcelona amb la capital ucraïnesa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, visita demà divendres la ciutat de Kiev, capital d'Ucraïna, acompanyada pel director de Bombers, Sebastià Massagué. Barcelona atén així la petició formulada per l'alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, que en les dues ocasions que ha visitat la capital catalana en els últims mesos ha convidat l'alcaldessa a visitar la capital d'Ucraïna.

Ada Colau, amb el director del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvalment de Barcelona, ja est troba de camí a Kiev, on demà a les onze del matí seran rebuts per l'alcalde a l'Ajuntament.

Barcelona i Kiev mantenen un estret lligam des que la capital d'Ucraïna va ser designada com a ciutat convidada de la Mercè per l'any que ve. Les dues ciutats han signat un acord de col•laboració i amistat, i Bombers de Barcelona manté una continuada relació amb la capital ucraïnesa, on hi ha desplaçat 2 vehicles especialitzats així com equipament i material per tasques d'extinció d'incendis i rescat de persones, i també material sanitari. Properament està previst ampliar aquesta col•laboració, que també s'explicarà des de Kiev.

La visita a la ciutat de Kiev serà únicament d'un dia, ha estat organitzada per l'Ajuntament de la capital ucraïnesa i ha comptat amb també amb la col·laboració i suport del Ministeri d'Afers Exteriors i l'ambaixada a Ucraïna.

L'agenda prevista per aquest divendres durant la visita a Kiev d'Ada Colau inclou una trobada i reunió de l'alcaldessa de Barcelona i l'alcalde de Kiev a l'Ajuntament de la capital ucraïnesa a les onze del matí. Una hora més tard hi haurà una compareixença conjunta davant els mitjans de comunicació. A la una esta previst l'inici d'una visita a la ciutat per veure la destrucció produïda per la invasió de l'exèrcit rus. I a dos quarts de cinc de la tarda la visita al cos de Bombers de l'Estat de Kiev, a la secció que ha rebut els vehicles i el material especialitzat provinent de Barcelona. Finalment, Colau visitarà un hospital de la ciutat