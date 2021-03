Adéu a 15 anys de creació artística

Fa dos anys que l'Ajuntament de Badalona va pressupostar en 400.000 euros l'enderrocament de l'antiga fàbrica Mobba, al barri del Centre, per complir amb el compromís de convertir l'espai que ara ocupa l'edifici en una plaça. L'immoble va ser expropiat el 2014 i ja en aquells dies es va anunciar el seu enderrocament. Però la veritat és que la Mobba segueix en peus. I dins han estat treballant des de 2005 diverses indústries culturals, així com artistes a títol individual que han trobat a la factoria un espai d'inspiració. Durant tot aquest temps, i sense saber-ho al principi, han gestat una fàbrica de creació artística reconeguda més enllà de les fronteres del municipi.

L'enderrocament, a finals d'abril

Ara, no obstant això, sembla que l'adeu definitiu de la Mobba ha arribat. El govern municipal ha posat data a l'enderrocament: serà a finals d'abril. I, per això, han avisat als artistes que continuen treballant en el seu interior que han de marxar. El 31 de març és la data definitiva per abandonar la nau i recollir 15 anys de vida cultural. "Nosaltres ja sabíem que això s'acabaria", reconeix Ramon de los Heros, artista plàstic instal·lat a la Mobba des de 2005 i que lamenta "el menyspreu a la cultura per part de tots els partits". No en salva a cap, ja que durant tot aquest procés l'Ajuntament de Badalona ha anat canviant de lideratge polític. Durant anys van esperar un espai alternatiu, un compromís que mai es va concretar. "Sempre prometen, però mai compleixen", afirma l'artista.

Una altra de les companyies instal·lades a l'antiga fàbrica des del primer dia és La Industrial Teatrera, dedicada al teatre de carrer i amb projecció internacional. "El que ens sap greu és que no s'hagi aprofitat aquesta fàbrica de creació que va sorgir de manera espontània i que hem posat al servei de la ciutat", lamenta Jaume Navarro, codirector de la companyia. Des que el gener passat van rebre la notícia d'haver d'abandonar la nau, s'han reunit en diverses ocasions amb el govern municipal, però no han obtingut una resposta satisfactòria per part del Consistori.

Patxo Urlezaga, de Patx Work, es trasllada. — Montse Giralt

Proposta per rehabilitar-la

Després de conèixer-se l'anunci del tancament definitiu de la Mobba, la societat civil ha començat a organitzar-se. Encapçalat per Òmnium Cultural, ha nascut un moviment ciutadà format per arquitectes, urbanistes i gestors culturals, que està elaborant un projecte que combina mantenir en peus part de l'edifici de la Mobba amb la construcció d'una plaça per al veïnat. La idea és crear una zona verda de 1.700 metres quadrats i mantenir quatre plantes de l'immoble de 1.000 metres quadrats cadascuna.

"L'edifici és sòlid, només haurien de fer-se reparacions en la façana", detalla Jordi Ballesteros, president d'Òmnium Cultural al Barcelonès Nord. La idea del col·lectiu és presentar un projecte ferm d'aquí a dos mesos amb l'objectiu de "mantenir viva la flama del que han creat els qui són allà des de fa 15 anys", afegeix Ballesteros. La proposta passa per generar una fàbrica de creació en la qual, a través de concurs públic, puguin accedir tota mena d'indústries culturals. "El treball que s'ha fet dins de la Mobba durant tant de temps ha de tenir un reconeixement", demana el president d'Òmnium Cultural a la comarca.

Per dur a terme el projecte –que ha rebut més de 6.000 signatures de suport– necessiten temps. Per això, a través dels grups de l'oposició, el ple de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat una moció que insta el govern a demorar sis mesos l'enderrocament de la Mobba per debatre el futur de la zona. Es va aprovar amb el suport de tots els grups a excepció del Partit Popular, que governa en minoria. Tot i això, cal recordar que les mocions no són vinculants i que el govern de la ciutat ja ha manifestat el seu compromís de seguir endavant amb l'enderrocament.

Els veïns esperen la seva plaça

Sílvia Palao (veïna): "L'enderrocament de la Mobba és una necessitat de la ciutat"

Els veïns de l'entorn de la Mobba reconeixen el talent i la labor artística que s'ha desenvolupat durant els últims anys en l'antiga fàbrica. Però, com sempre, hi ha opinions per a tots els gustos i, encara que alguns preferirien que els artistes es quedessin, existeix un col·lectiu que espera que aquest espai delimitat pels carrers Eduard Maristany, Dos de Maig, Sant Isidre i Colom es converteixi en una zona verda. "L'enderrocament de la Mobba és una necessitat de ciutat", assegurava Sílvia Palao, portaveu veïnal, durant el ple municipal. La representant dels veïns de l'entorn de la fàbrica recorda que fa molts anys que els van prometre la urbanització d'una zona "degradada i abandonada", com l'ha definit Palao. "És un niu de brutícia, rates i forats", diu la veïna en referència al carrer més pròxim a la mar, Eduard Maristany.

"No podem fer esperar més als veïns", afirma l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. "Ara que ho tenim tot preparat perquè l'enderrocament comenci a finals d'abril, amb quina cara vaig jo i els dic que esperarem sis mesos més per decidir què fem després de 15 anys?", es preguntava Albiol en el debat en el ple municipal. "Jo no estic disposat, quan sempre se'ls ha promès una zona verda i és el que necessita l'entorn", diu l'alcalde.

Per donar resposta a alguns dels col·lectius que treballen a la Mobba, Albiol ha anunciat que en unes setmanes es presentarà un equipament que acollirà entitats culturals. Però en ell només tindrien cabuda les formades com a associació, que en el cas de la Mobba són dues. Fora quedarien les quatre companyies artístiques que treballen en el recinte, així com els diferents artistes que passen per la fàbrica.

Els artistes marxen resignats

Jaume Navarro (La Industrial Teatrera): "Els artistes hem quedat en un segon pla"

Encara que agraeixen la proposta ciutadana per salvar part de la Mobba, a hores d'ara els artistes ja es mostren resignats. "Jo ja no tinc ganes de lluitar més", lamenta Ramon de los Heros, que ja ha trobat una nau a Barcelona. Durant aquests dies, ell i el seu equip recullen les seves coses per la mudança. No són els únics. "Nosaltres hem trobat una nau per emmagatzemar el nostre material a Badalona, de 120 metres quadrats", explica Jaume Navarro de la Industrial Teatrera. Per assajar, de moment, no tenen cap espai previst.

Pepe Castellanos, un pintor que fa sis anys que està instal·lat a la Mobba, encara no té a on anar. Tot el seu material el traslladarà a un guardamobles. "La Mobba és un lloc perfecte per a crear –testifica Castellanos–. Per aquí han passat molts pintors i podria haver estat una fàbrica de creació amb contingut internacional", assegura. "Per a nosaltres la Mobba ho ha estat tot", afegeix Jaume Navarro. Lamenta que Badalona no aposti per un projecte cultural de ciutat, però, igual que De los Heros, després de tants anys de lluita, tira la tovallola. "Els artistes hem quedat en un segon pla", afegeix.