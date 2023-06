Adéu al Primavera Sound 2023

Ja el tenim, un any més, exhausts, després de 4 dies sense treva, centenars de concerts a la ciutat i al Fòrum, artistes, gresca i molta, molta música. Una saturació descomunal que amb perspectiva dona una bona visió del panorama internacional creat al món al llarg de l'últim any. I com a final de tot l'espectacular Rosalia. Una artista descomunal, que no deixa de créixer, que combina a la perfecció contemporaneïtat amb tradició, energia amb intimisme, provocació amb sensibilitat, el mestissatge emocional fet música. Amb una posada en escena innovadora fent servir càmeres mòbils, la cantant aconsegueix una immersió en l'espectacle com mai s'havia vist. Una presència poderosa, amb primers planos que podrien fer tremolar a actrius consagrades, Rosalia ens endinsa amb intensitat en el seu univers particular, on tot és possible, on tot hi cap, on la música encarna el nostre món híbrid i líquid, desconcertant i complex. Ella ens parla en català, en la proximitat com si fóssim la seva família, transparent, directa, sensual i introspectiva. Tenim una artista esplèndida entre nosaltres a qui no li trobem sostre a la vista.

Acabar el festival amb la cantant de Sant Esteve Sesrobires ens deixa amb una bona quantitat de reflexions. La seva actuació empetiteix alguns caps de cartell del festival, deixa en mal lloc algunes de les propostes anglosaxones que tant han guiat la cultura musical de les últimes dècades. Bravo per ella i no sabem encara si això certifica un nou canvi de tendència.

Kendrik Lamar al Primavera Sound 2023 Barcelona. — Sharon López

Fer un balanç de Primavera Sound 2023 no és fàcil, i un servidor només ha vist una part dels concerts. Destacaríem Depeche Mode que amb un concert esplèndid ens recorda que la música de sempre no mor mai, sobretot quan s'interpreta amb convicció i generositat. Laurie Anderson i Kendrick Lamar serien uns dels altres grans noms. Decepcions unes quantes, Blur i New Order, per exemple. Sap greu veure també que molts dels concerts ja no compten amb músics tocant en directe, un mal costum que deteriora la veritat primordial de la música en viu, un fet essencial per sentir la sensació del que és real... convertir en virtual la música només fa que certificar el món aparent on costa trobar allò que és concret, fonamental.

L'edició d'aquest any ha millorat molt en la ubicació dels espais, les dinàmiques de desplaçament, la venda ràpida de begudes i l'obertura de les portes principals de sortida a mitjanit.

El Primavera Sound 2023 ha tancat la seva 21a edició del festival amb 253.000 assistents a Barcelona abans d'afrontar el repte de Madrid. D'aquests, 193.000 s'han concentrat al Fòrum els tres dies principals de la mostra (de dijous a dissabte). En aquesta edició no s'ha penjat cap dia el cartell de 'sold out' com acostumava. El percentatge de públic estranger de 121 països diferents ha baixat molt respecte a la doble edició post pandèmica gegantina de l'any passat: del 70% d'assistents al 52% d'aquest any. Tot plegat ha facilitat el moviment dins del recinte amb més comoditat. Podria ser que aquesta és la dimensió adequada per gaudir millor de la música? Aquest mateix dijous el festival mirall comença a Madrid, per primera vegada.

Abans de final d'any ja sabrem el cartell del Primavera Sound 2024. Molts esperaran caps de cartell més importants, d'altres més grups alternatius... Eclecticisme, aquesta és la marca de fàbrica del festival. Però quan vindran Kate Bush, Morrissey, Dave Matthews, Taylor Swift o Tom Waits? Escriurem la carta als Reis i ens veiem al Fòrum el juny 2024.