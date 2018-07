"Adri, et volem a casa!": Els CDRs surten al carrer per demanar el retorn del jove espluguenc a l'exili

D'exiliats polítics n'hi ha d'expresidents, diputats, líders de partits i fins i tot cantants. De tots ells se n'ha parlat extensament i se n'ha seguit les passes, entre declaracions a mitjans, emissions d'interlocutòries i publicacions a Twitter. Menys rebombori ha generat el cas d'un jove d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), l'Adrià Carrasco, conegut com a Adri, que va haver de marxar del país acusat de terrorisme i rebel·lió per haver participat en els talls de carretera que van fer els CDRs durant la passada Setmana Santa. Tan ell com l'activista Tamara Carrasco són les cares visibles de la repressió contra el moviment independentista de base.



Aquest dilluns a la tarda, el grup de suport de Carrasco ha convocat a la ciutat de Barcelona a les 19.00 h per fer una crida de solidaritat pel jove sota el lema que ha encapçalat la campanya durant aquest temps: "Adri, et volem a casa!". La convocatòria s'ha fet extensible a tots els CDRs catalans i començarà als Jardinets de Gràcia, a la travessera entre Gran de Gràcia i Diagonal. L'Adrià Carrasco, de 25 anys, va abandonar casa seva el passat 10 d'abril després que la Guàrdia Civil el posés en cerca i captura.

En un primer moment, l'acusació de terrorisme el posava en una situació més delicada que la resta d'exiliats: en cas que s'hagués dictat una euroordre contra el jove espluguenc, l'acusació de terrorisme hagués suposat una extradició assegurada segons la normativa europea, a diferència del que ha passat amb els exdiputats. Tanmateix, la desestimació de l'Audiència Nacional dels delictes de rebel·lió i terrorisme a l'activista Tamara Carrasco i la seva posada en llibertat provisional debilita l'acusació cap a l'Adri.