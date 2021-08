La prioritat europea davant la crisi a l'Afganistan és prevenir una nova onada de refugiats a les seves fronteres. Àustria ja ha fet una crida per crear centres de deportació als països de la regió amb l'objectiu que els sol·licitants d'asil no arribin al Vell Continent. La idea de centres de refugiats a països externs s'havia plantejat fa uns anys a nivell europeu. Però l'externalització de la política migratòria europea ha estat aquests darrers anys més subtil: s'ha materialitzat a través d'acords amb països tercers. Amb Marroc, Turquia o amb els guardacostes libis.



La idea davant el drama a l'Afganistan és la mateixa. Cooperar amb els països veïns perquè retinguin els migrants. "Hem de garantir que la nova situació política creada a l'Afganistan amb el retorn dels talibans no doni lloc a moviments migratoris massius cap a Europa". Així ha resumit Josep Borrell, alt representant d'Exteriors de la UE, el primer debat europeu, a nivell de ministres d'Afers Estrangers, sobre la dramàtica situació que travessa el país centreasiàtic amb el retorn de la milícia islamista.

Fa uns dies, la Comissió Europea es mostrava prudent sobre la situació a Kabul. No esperava que els esdeveniments es desenvolupessin de manera tan fulminant. Només van passar tres dies entre la crida urgent de Borrell al Govern afganès a dialogar amb els talibans i la fugida del president afganès del país. En paral·lel, també ha augmentat la preocupació creixent que es produeixi un nou èxode a les portes d'Europa.



Els missatges d'aquests dies poc tenen a veure amb els escoltats durant el 2015, quan la Comissió Europea i Alemanya van abanderar una política de portes obertes i welcome refugees amb milers de ciutadans sirians que fugien dels horrors d'una guerra que encara segueix latent. El famós "podem fer-ho" d'Angela Merkel sobre la gran acollida de refugiats sirians a Alemanya s'ha convertit amb la crisi afganesa en un "no podem resoldre tots els problemes acollint tothom".

"Podem construir tanques i murs, però imaginin que tenen els seus fills en braços amb el món al costat esfondrant-se. No hi ha mur que no escalarien", va assenyalar Jean-Claude Juncker, expresident de la Comissió Europea, en aquell temps. La seva successora en el càrrec, Ursula von der Leyen, encara no s'ha pronunciat al respecte. Però en el seu historial deixa polèmiques declaracions com les felicitacions a Grècia per ser "l'escut d'Europa".



Durant aquests sis anys, el discurs antiimmigració ha cobrat força en una Europa que s'ha anat convertint progressivament en una fortalesa. La UE afronta els drames migratoris presents i futurs sense una política d'asil comuna. Mentrestant, els líders ultraconservadores van imposant la seva agenda a Brussel·les, que evitarà obrir les portes als fluxos migratoris que sorgeixin de l'Afganistan.



Segons l'ONU, unes 500.000 persones s'han vist obligades a abandonar les seves llars al país al llarg d'aquest any. La majoria romanen en països veïns, però molts d'ells també van emprendre el camí a Europa abans de la reconquesta talibà causa de les sequeres, la situació generalitzada de conflicte o la crisi alimentària.

Reunió del Consell de Ministres d'Exteriors de la UE celebrat aquest dimarts a Brussel·les per abordar la situació a l'Afganistan. — Johanna Geron / REUTERS

A la UE, els afganesos són el segon contingent més nombrós de sol·licitants d'asil, només per darrere dels sirians. L'any passat, van sol·licitar protecció internacional a Europa uns 44.000 afganesos. No obstant això, molts d'ells són deportats de manera forçosa perquè els governs nacionals han considerat durant dècades l'Afganistan un país segur. No obstant això, segons xifres de la Comissió Europea el 80% dels retorns es produeixen de forma voluntària.

Comencen les implicacions geopolítiques

Més enllà de les conseqüències en matèria migratòria, Europa confronta moltes implicacions de seguretat i política exterior amb aquesta crisi de l'Afganistan. El bloc comunitari vol exportar al món la seva visió de diplomàcia i drets humans. Però són molts els que li atribueixen una doble moral a l'hora d'acompanyar les paraules amb els fets. La UE es juga també part de la seva credibilitat en aquesta resposta humanitària.



Menys evident és el cop que aquesta retirada de tropes tan abrupta tindrà per a la relació transatlàntica. Estats Units va liderar la marxa de l'Afganistan després de 20 anys sense una bona anàlisi de la situació, sense una estratègia a llarg termini i deixant el país i els europeus a mercè de nous desafiaments d'estabilitat i seguretat. El malestar de Brussel·les i Washington s'ha canalitzat entre bastidors, però també en públic.

Mentre Joe Biden s'ha negat a entonar el mea culpa o a assumir errors, els líders europeus no amaguen que hi ha moltes coses que s'han fet malament a l'Afganistan. I molts objectius no complerts tot i la inversió financera i humana d'aquesta operació militar sense precedent en el si de l'OTAN. Un dels més notables és la impossibilitat d'assentar uns pilars democràtics i pròspers al país i unes forces de seguretat poderoses. El mateix Emmanuel Macron, president gal, ha reconegut que aquesta crisi ha de servir d'esperó per reduir la dependència històrica d'Europa amb els Estats Units.



També Rússia i la Xina es preparen per comptar amb una presència més important al país. Vladímir Putin i Xi Jinping ja mouen les seves fitxes per preservar els seus interessos econòmics i comercials al país davant d'un eix transatlàntic que encaixa una de les seves majors derrotes de credibilitat. Occident es retira de la seva guerra recent més longeva sense entonar el "mission accomplished" i ara són moltes les veus que li exigeixen no abandonar a la seva sort als milers d'afganesos i afganeses que quedaran ancorades sota el jou talibà.