Agbar torna a recórrer als tribunals per intentar aturar la consulta sobre l'aigua a Barcelona

Nou capítol en el conflicte de l'aigua a Barcelona. La multinacional catalana Agbar, filial del grup francès Suez, ha tornat a recórrer als tribunals per intentar impedir la consulta ciutadana sobre el model de gestió del servei a la ciutat que s'hauria de fer a l'inici del proper mandat, segons va aprovar el ple municipal de l'octubre. Segons han informat la plataforma Aigua és Vida i la FAVB en un comunicat, la companyia està darrere de dues demandes als jutjats contenciosos administratius 3 i 11 de Barcelona precisament contra l'acord del ple del passat 26 d'octubre, que va donar el vistiplau a la consulta amb els vots favorables de Barcelona en Comú, ERC i la CUP, l'abstenció del PDeCAT i el PSC i el rebuig de PP i Cs. Agbar controla Aigües de Barcelona, la companyia amb participació pública que gestiona el servei d'aigua a la capital catalana, entre d'altres municipis.



En concret, la demanda del jutjat número 3 l'ha presentat la mateixa Agbar, mentre que la del número 11 correspon a la Cambra de Concessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic (CCIES). Ara bé, un dels vicepresidents de l'organisme és Albert Martínez Lacambra, que alhora és el director general d'Agbar. L'esquema es repeteix, perquè l'any passat la companyia va actuar de la mateixa manera.

En concret, al gener Agbar va interposar un recurs d'alçada perquè directament no s'admetés a tràmit la pregunta que impulsava la campanya ciutadana liderada per Aigua és Vida. L'argument era que la pregunta -“Vol vostè que la gestió de l’aigua de Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?”- era "il·legal" i anava més enllà de les competències municipals. Paral·lelament, la CCIES va presentar un recurs contra el reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, que regula aquest tipus de consultes. A més a més, la companyia va disparar la seva inversió en publicitat en aquell mesos, segons va revelar Crític. En un primer moment, a l'abril, el ple municipal va tombar la multiconsulta, si bé a l'octubre va rectificar.



Per a Aigua és Vida i la FAVB, "els recursos presentats són un nou atac a la democràcia" d'Agbar-Suez i una "clara mostra de com la transnacional francesa sap que la ciutadania de Barcelona no vol que es faci negoci i s’extreguin beneficis de milions d'euros amb un Dret Humà com és l'aigua".

El rerefons del conflicte és que Agbar ha vist compromès el seu control de la gestió de l'aigua a Barcelona. Després de dècades operant sense contracte de concessió, el 2012 l'adjudicació del servei a la capital i 22 municipals metropolitans més va anar a parar a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestio del Cicle integral de l'aigua. Es tracta d'una empresa mixta, és a dir de capital públic i privat, però controlada per Agbar, que en té el 70% del capital. Els altres socis són Criteria -societat de La Caixa-, i l'AMB, ambdós amb un 15%. La concessió va fer-se a dit, sense concurs públic, un fet que va provocar-ne l'anul·lació, el 2016, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ara mateix, s'està a l'espera que el Tribunal Suprem resolgui el recurs de la companyia per confirmar o no l'anul·lació.



Per tot plegat, Aigua és Vida i la FAVB sol·liciten als membres del recentment creat Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social d'Agbar que insti la companyia "a retirar aquests contenciosos i deixi de dificultar l'aprofundiment democràtic" que des del teixit veïnal es treballa. En aquest consell assessor, hi ha persones com els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, l'antiga coordinadora general d'ICV Dolors Camats, el president de la CONFAVC, Jordi Giró, l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, o el secretari d'Assumptes Socials i Família de la Generalitat, Francesc Iglesias.