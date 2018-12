Tota l'agenda de mobilitzacions del 21-D

L'independentisme té marcat en vermell aquest pròxim 21 de desembre, el dia que el consell de ministres espanyol té previst reunir-se a Barcelona. El que en un principi es va presentar com un gest descentralitzador, a Catalunya s'ha rebut com tota una provocació: una demostració de força estatal a tocar del judici per l'1 d'octubre. Si el 2017 l'organització del referèndum i les demandes per implementar els resultats van estar a l'epicentre de les mobilitzacions, enguany tot apunta que el carrer s'encendrà al ritme dels tribunals. I aquest 21-D en serà el pròleg principal.



Un any després de les eleccions catalanes, el moviment independentista es prepara per a una de les jornades més rellevants del que portem de curs pel que fa a volum de convocatòries. Tant és així que les últimes informacions apunten a que es desplegarà un dispositiu policial de 1.000 Mossos d'Esquadra i 500 Policies Nacionals que s'encarregaran de garantir la seguretat de la institució espanyola, que se celebra a la casa de la Llotja de Mar, molt a prop del centre de Barcelona, de l'artèria viària de la Ronda Litoral i amb accés als laberíntics carrerons del barri del Born. Tot plegat, amb les provocacions d'aplicar un nou 155 planant per sobre de les institucions catalanes.



Des de primera hora i fins al final de la jornada, l'Assemblea Nacional Catalana, els CDR i Òmnium Cultural preparen una l'agenda d'aquest 21-D conjuntament amb sindicats i partits polítics. Quin és el menú activista d'aquest divendres?

Un matí carregat que vol col·lapsar la ciutat

Els CDR comencen el dia fent una crida a convocar-se davant la Llotja de Mar "a primera hora del matí", sense especificar hora ni el format de la mobilització. Durant les últimes setmanes, els comitès han protagonitzat les últimes accions de l'independentisme amb talls a les vies catalanes o aixecaments de barreres als peatges. Tot ha estat articulat amb els mateixos lemes en forma de hashtag, com ara "#TombemElRegim" o "#21Desbordemlos", que també es mantenen per aquest divendres.

«Qui no comparteix la batalla, compartirà la derrota. Ni tan sols la batalla evita qui vol evitar-la.» Bertold Brecht.



El proper #21D, a primera hora del matí, a la Llotja de Mar de Barcelona: #TombemElRègim🔨#21DESBORDEMLOS pic.twitter.com/In7pDUf1iD — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 13 de diciembre de 2018

Durant la setmana, diversos CDR del país han convocat assemblees obertes per informar sobre el tarannà de les accions del pròxim 21-D i sumar gent. De ben segur que els comitès preparen algunes accions sorpresa que ara per ara no es poden conèixer. El que difícilment podran repetir és el format de tall de carreteres, com el que es va produir a l'Ampolla la setmana anterior, ja que l'ANC començarà el dia fent una crida per fer una marxa lenta de vehicles a l'entrada de Barcelona que podria col·lapsar l'entrada de la ciutat:

⬛️⬜️El #21D, units i organitzats:



⏰De bon matí sortirem d’arreu amb cotxe 🚗 i tranquil·lament anirem cap a BCN a fer una concentració massiva de vehicles 👉Direm ben clar que no són benvinguts



🕘A les 9 serem amb #RogerEspañol a la Ciutat de la Justícia



Protestar és un dret! pic.twitter.com/YB5HwFX9TI — Assemblea Nacional 🚩 (@assemblea) 13 de diciembre de 2018

A més, l'assemblea també anima als manifestants a afegir dins la ruta militant la Ciutat de la Justícia per fer suport a l'activista Roger Espanyol, qui va perdre un ull a causa de l'impacte de pilota de goma durant l'1-O i que ara està imputat per haver llençat una tanca metàl·lica contra uns agents. Español compareixerà el mateix divendres a les 9.00 h del matí.



Al matí, també se sabrà quin ha estat l'èxit de convocatòria estudiantil. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Universitats per la República fan una crida a buidar les aules en senyal de protesta i participar de les concentracions convocades:

✊ El proper #21D tombem el règim!

Des del @SEPC_nacional fem una crida a buidar les aules i organitzar-se als carrers de la mà dels @CDRCatOficial i la resta d'organitzacions per aturar en consell de ministres! pic.twitter.com/d3wkf7ivxw — SEPC (@SEPC_nacional) 13 de diciembre de 2018

⚠ El Consell de Ministres arriba: ATUREM LES CLASSES! ⚠



Davant d'un Estat que:

- Amenaça amb tornar a aplicar el 155

- No respecta el dret a l'autodeterminació

- Manté més de 2.000 represaliats

El #21D buidem les aules per tornar a omplir els carrers! #21DAturemElConsell pic.twitter.com/bYzPicbpir — Unis x la República 🎗 (@unisxrepublica) 13 de diciembre de 2018

Concentracions durant el consell de ministres

Ja entrat el matí, totes les entitats independentistes convoquen a prop del punt central d'aquesta jornada, la Llotja de Mar, on Pedro Sánchez i els seus ministres es reuniran. Òmnium Cultural anima a concentrar-s'hi a l'Estació de França per celebrar un "Consell Popular" a les 11.00 h.

Divendres 21, vine al CONSELL POPULAR DE MINISTRES a DIR NO a la presència del govern espanyol a Barcelona



L'ACTE POLÍTIC comptarà amb la participació de diverses entitats de la societat civil.



📆 21 de desembre

🕚 11 h

📍Davant l'estació de França



#21DConsellPopular pic.twitter.com/25kNN1QfzL — Òmnium Cultural (@omnium) 15 de diciembre de 2018

Tant el president d'Òmnium com l'expresident de l'ANC a presó, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, han fet una crida al pacifisme i l'acció no-violenta. Evitar aldarulls i alimentar la retòrica de l'espanyolisme de dretes, que advoca per una nova intervenció de les institucions, pot ser un dels motius pels quals aquestes entitats no han convocat just davant el lloc on el govern espanyol celebrarà la reunió. Queda per veure si serà possible evitar moments de confrontació, sobretot amb els precedents del setge del Parlament el passat 1-O o les accions a les carreteres dels CDR.



Qui també ha convocat per aquest 21-D és el sindicat Intersindical-CSC, que ja va participar de les vagues del 3-O i del 8-N després del referèndum. Fa una setmana, la Intersindical-CSC va registrar la convocatòria formal d'una aturada de dues hores als centres de treball, de 12.30 h a 14.30 h. La reivindicació d'un salari mínim interprofessional català de 1.200 € està al centre, però aquesta organització sindical independentista defensa el lligam entre les reivindicacions nacionals i les laborals.

🚩La @I_CSC convoquem vaga general el 21/12, de 12.30 a 14.30.



🚫El govern de Pedro Sánchez manté la reforma laboral de M.Rajoy, el decret de deslocalització d’empreses i les impugnacions de lleis socials aprovades pel Parlament.



✊Reivindiquem un SMI català de 1.200 € — Intersindical-CSC 🎗 (@I_CSC) 10 de diciembre de 2018

Manifestació unitària

La tarda estarà marcada per la manifestació de les 18.00 h convocada pels CDR als Jardinets de Gràcia i secundada per la resta d'organitzacions, "pels drets socials, polítics, l'autodeterminació i contra la repressió". El lloc de convocatòria queda lluny de la Llotja de Mar, però és un punt de trobada tradicional pel que fa a les mobilitzacions, juntament amb el Passeig de Gràcia i la Plaça Catalunya.

A banda de les entitats, els partits polítics independentistes també criden a les mobilitzacions però amb tarannàs diferents. Mentre la CUP fa pocs dies presentava una campanya pròpia que recollia l'esperit de la "desobediència civil" dels CDR i se suma a les mobilitzacions del 21D, ERC i JxCat fan una crida activa a participar-hi amb prudència i molt èmfasi al caràcter "pacífic" de les mobilitzacions. Organitzacions juvenils com Arran -vinculada a l'Esquerra Independentista- o Jovent Republicà -les antigues JERC, les joventuts d'ERC-, també se sumen a les mobilitzacions de manera activa.



A aquesta hora ja sabrem algunes de les incògnites que s'obren pocs dies abans de les mobilitzacions: Quina serà la resposta policial, després de la polèmica amb els Mossos d'Esquadra? S'ha trencat el caràcter pacífic de l'independentisme als carrers? Es reunirà el president català, Quim Torra, amb Sánchez? Suposarà aquest 21-D un nou 155?