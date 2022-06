Un agent de la Policia Nacional s'infiltra en moviments socials a Barcelona amb una identitat falsa

Un agent del Cos Nacional de Policia (CNP) ha estat infiltrat en els últims dos anys en moviments socials i de l'esquerra independentista, com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el Casal Popular Lina Òdena i Resistim al Gòtic, segons una investigació periodística que publica aquest dimarts la Directa. L'agent va obtenir una identitat falsa, la de Marc Hernàndez Pon, a finals del 2019 i el juny del 2020 va començar a participar en protestes dels col·lectius, dels quals ha format part fins el maig passat.

S'havia creat perfils digitals amb la identitat falsa

Alerta Solidària, el SEPC, la CUP i altres col·lectius de l'esquerra independentista denuncien que infiltrar policies en organitzacions polítiques és "inacceptable" en un estat democràtic i demanen que es "depurin" responsabilitats. Segons publica la Directa, uns mesos abans de començar a participar en accions dels col·lectius pel dret a l'habitatge i de l'esquerra independentista el que seria agent del CNP havia creat una identitat digital a través de comptes a les xarxes socials, que en les últimes hores s'han tancat.



Durant aquests dos anys, ha estat participant en assembles i protestes i el maig va formar part de l'acció de presentació del col·lectiu Batec, que promou no pagar a Rodalies per denunciar el dèficit del servei. L'última assemblea en què va participar va ser a mitjan maig i poc després va començar a enviar evasives als grups de Telegram dels quals formava part. En els entorns on s'ha estat movent aquests mesos, no saben si encara està a Barcelona, segons informa aquest mitjà.

Vulneració de drets fonamentals

En un comunicat aquest dimarts, Alerta Solidària ha denunciat, juntament amb les organitzacions SEPC, Arran, COS, la CUP i Endavant, que s'han vulnerat drets fonamentals amb la infiltració d'un policia en organitzacions polítiques i moviments socials que treballen de manera assembleària. Les organitzacions emmarquen la infiltració en l'operació d'estat contra l'independentisme de base" i alerten que és una "intromissió en l'activitat lícita" d'aquests moviments per "controlar-la".

Segons expliquen en el comunicat, els protocols de seguretat "han funcionat" i s'han tallat tots els vincles amb "el talp" de manera immediata des que se n'ha conegut la falsa identitat. En una roda de premsa, el SEPC i Alerta Solidària han explicat que estan estudiant les opcions legals que tenen, tot i que, han dit, confien "poc" en la justícia. Exigeixen que "es depurin les responsabilitats personals i polítiques d'aquells que han autoritzat o han permès que s'infiltrin agents en els moviments polítics".