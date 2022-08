Dos agents dels Mossos detinguts i quatre d'investigats per detenció il·legal i tortures

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra ha detingut aquest dijous a Barcelona dos agents del cos per un presumpte delicte de detenció il·legal, tortures i lesions i n'investiga quatre més per un presumpte delicte de detenció il·legal i tortures, segons informa el cos en un comunicat enviat aquest divendres.

Els fets van succeir durant una actuació al carrer de la Unitat de Seguretat Ciutadana duta a terme a finals del 2021 a Barcelona. La Direcció General de la Policia ha obert un expedient disciplinari als agents implicats i ha apartat del servei els dos detinguts, que passaran durant les properes hores a disposició judicial davant del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.



Segons explica SER Catalunya, l'actuació va tenir lloc a l'Eixample, quan els agents investigats van anar a un bar LGTBI per detenir un home que generava aldarulls. D'acord amb aquest mitjà, els agents van enmanillar-lo, presumptament van agredir-lo i van proferir-li insults homòfobs. Un cop detingut, però, no l'haurien dut a comissaria sinó que el denunciant assegura que el van deixar al mig del carrer al crit de "A veure si et violen".