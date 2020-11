Un agents dels Mossos: "La furgoneta anava per la Rambla atropellant on hi havia més gent"

Un agents dels Mossos d'Esquadra ha declarat en el judici dels atemptats de Barcelona que la furgoneta conduïda per Younes Abouyaaqoub va recórrer la Rambla de la capital catalana la tarda del 17 d'agost de 2017 fent esses bruscament cap a on hi havia més aglomeració de gent per buscar el major nombre d'atropellaments.



L'Audiència Nacional ha reprès el judici de dos presumptes integrants de la cèl·lula jihadista, Mohammad Houli i Driss Oukabir, i un suposat col·laborador, Said Ben Iazza, acusats de participar en la preparació dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Baix Camp), aquest amb ganivets i una destral, que van causar 16 morts i 140 ferits.



Aquest dimecres han testificat més d'una vintena de Mossos d'Esquadra, un dels quals va realitzar el visionat de les gravacions de les càmeres de seguretat de la Rambla entre les 16.52 i les 16.54 hores del dia de l'atemptat, les imatges de les quals han estat reproduïdes a la vista durant la seva declaració. Ha explicat que es pot veure com la furgoneta entra veloçment a la Rambla pel carrer de Pelai i "com fa el recorregut en forma d'essa buscant les zones on hi havia un major nombre de persones a les que atropellar amb canvis de direcció bruscos".

També han comparegut els Mossos d'Esquadra que van realitzar el visionat de les gravacions de les càmeres de seguretat de Barcelona i de diferents localitats barcelonines en les que van seguir el recorregut de Younes Abouyaaqoub en la seva fugida fins que va ser abatut pels agents el dia 21 de agost en un camí proper a una carretera del municipi de Subirats (Alt Penedès).

El recorregut de Abouyaaqoub

Han relatat que aquestes imatges, que també han estat reproduïdes a la vista, reflecteixen que Younes Abouyaaqoub va fugir de la Rambla pel Mercat de la Boqueria en alguns trams a peu per no aixecar sospites i en altres corrent i que va recórrer diversos carrers fins que s'el va deixar de gravar a les sis i quart a la zona universitària.



Segons la Fiscalia, en la seva fugida el terrorista va matar a la zona universitària un jove a qui va robar un Ford Focus amb el qual va continuar la seva fugida. En el judici s'han reproduït les imatges de càmeres de seguretat de diferents localitats de la província de Barcelona en què els Mossos han identificat a Younes Abouyaaqoub.



En concret, va ser gravat el 20 d'agost al polígon de Cervelló i l'endemà al de Sant Pere Molanta i a Subirats. La Fiscalia manté que els Mossos d'Esquadra que van localitzar en un camí de Subirats a Younes Abouyaaqoub van haver de disparar-li quan es dirigia cap a ells de forma amenaçadora. Els dos agents que van realitzar la inspecció del lloc on es trobava el cadàver de Younes Abouyaaqoub han relatat que al seu costat van trobar un artefacte explosiu simulat amb quatre tubs de plàstic i cables elèctrics i tres ganivets.

Un mosso que anava de paisà quan es va produir l'atemptat de la Rambla ha recordat que al dirigir-se cap al lloc on es trobava la furgoneta es va creuar amb un jove que li va cridar l'atenció, perquè estava parat "veient l'escena amb satisfacció i excitació" i que, després de creuar les seves mirades uns segons, tots dos van seguir la seva marxa. Ha afegit que, quan va arribar al lloc de l'atemptat li van donar les característiques del fugit, i es va adonar que es tractava d'aquest jove, a qui posteriorment durant la investigació va identificar com Younes Abouyaaqoub.

Inspecció de la furgoneta

També han declarat tres mossos que van inspeccionar la furgoneta usada en l'atemptat des de les deu de la nit fins les dues de la matinada de l'endemà. Han dit que van trobar al seient del copilot el passaport de l'acusat Mohamed Houli i els permisos de residència i de conduir de Younes Abouyaaqoub.



Mohamed Houli es trobava en aquell moment a l'hospital de Tortosa després d'haver resultat ferit el dia anterior a l'explosió de la casa d'Alcanar (Montsià) en què els terroristes preparaven atemptats i que va precipitar l'acció de la Rambla i l'atac hores més tard a Cambrils, on van ser abatuts cinc atacants més.



L'advocada de Mohamed Houli ha preguntat a un dels agents com explica que al seu client li van comunicar a l'hospital la seva condició de detingut dos quarts de vuit del vespre per haver-se trobat el seu passaport a la furgoneta de la Rambla quan la inspecció de la mateixa va començar a les deu de la nit.



El testimoni ha assenyalat que la documentació estava a la vista al seient del copilot i que segurament abans que ells arribessin altres agents ho veurien en les primeres actuacions per assegurar la zona i un altre mosso ha recordat que ja havien actuat els tècnics de desactivació d' explosius.