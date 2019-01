Agents de la Policia Nacional detenen els alcaldes de Verges i Celrà

L'alcalde Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, ha estat detingut aquest matí quan sortia de casa seva per quatre membres de la policia espanyola.



Fonts de la CUP han assenyalat que també ha estat detingut Daniel Cornellà, alcalde de Celrà, a més d'un membre dels CDR.

Sabater, en veure quatre persones amb la cara tapada que s'abocaven cap a ell per detenir-lo, ha pensat que es tractava d'un escamot unionista com els que han actuat des de fa mesos al poble, i ha demanat ajuda, amb la qual cosa ha sortit un cert nombre de persones al carrer. Les persones que l'han detingut s'han identificat aleshores com a agents de la Policia Nacional.



L'advocat Benet Salellas ha informat a TV3 que acusen tots dos alcaldes de desordres públics, però en el moment de la detenció es desconeixia el motiu concret.



Suposa l'advocat que les detencions poden tenir a veure amb una ordre d'un jutjat, número 4, en relació als incidents que van tenir lloc a Girona el passat 6 de desembre, com conseqüència de la celebració d'un acte de VOX.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Públic que la informació ha corregut immediatament per la comarca i que una dotació d'aquest cos s'ha desplaçat a Verges.



Desenes de persones havien sortit al carrer del poble en actitud pacífica per saber què havia passat.



Els agents de la policia espanyola han emmanillat Ignasi Sabater i l'han portat cap a la comissaria Girona. Els Mossos D'Esquadra els han acompanyat per oferir seguretat.

Verges ha estat un dels pobles de les comarques gironines especialment afectats per accions de protagonitzades per grups d'extrema dreta. En ocasions successives han vist com apareixien desenes de vehicles amb les rodes punxades, les façanes dels edificis pintades amb lemes i simbologia feixista o les senyeres de la població arrencades.

La CUP ha convocat immediatament una concentració de protesta davant la comissaria de la Policia Nacional a Girona.