Agents de la Policia Nacional detenen sense ordre judicial els alcaldes de Verges i Celrà i més d'una desena d'activistes

Onze persones de les comarques gironines, entre les que destaquen els alcaldes de Celrà i Verges -els dos de la CUP- han estat detingudes aquest dimecres al matí per agents de la Polícia Nacional. En una operació estrictament policial i, per tant, que s'ha portat a terme sense ordre judicial, els detinguts han estat traslladats a la comissaria del cos policial a Girona, on a partir de les 13h han anat sortint en llibertat. Se'ls acusa de desordres públics per accions que es van portar a terme a Girona el passat 1 d'octubre, durant els actes de commemoració del referèndum de l'any anterior.



Entre els detinguts hi ha els alcaldes de Verges, Ignasi Sabater, i Celrà, Daniel Cornellà, a banda de d'activistes dels CDR, de l'organització juvenil La Forja o del SEPC, entre d'altres entitats. Sabater ha estat detingut aquest matí quan sortia de casa seva per quatre membres de la policia espanyola. Segons informacions de Catalunya Ràdio, les detencions estarien vinculades a les ocupacions de les vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1-O.

Segons ha pogut saber Públic, Sabater, en veure quatre persones que s'abocaven cap al seu cotxe a la sortida del garatge per detenir-lo, ha pensat que es tractava d'un escamot unionista com els que han actuat des de fa mesos al poble, i ha demanat ajuda, amb la qual cosa ha sortit un cert nombre de persones al carrer. Les persones que l'han detingut s'han identificat aleshores com a agents de la Policia Nacional.



A la tarda, agents de la Policia Nacional han detingut quatre persones més, tres activistes de l'organització juvenil La Forja i el SEPC i el fotoperiodista Carles Palacio, que durant el matí s'havia passat hores davant la comissaria de Girona documentant les detencions que s'havien fet. El també fotoperiodista Jordi Borràs ha informat de la detenció amb un tuit.

⚠️ ALERTA. Quatre homes de paisà acaben de detenir el fotoperiodista @CarlesPalacio col·laborador de @La_Directa. Sortíem tots dos d’un bar quan l’han agafat i l’han posat dins un cotxe pic.twitter.com/YyvRHKjGjN — Jordi Borràs (@jordiborras) 16 de gener de 2019









Com a protesta per les detencions, ja al matí la CUP, Junts per Catalunya i ERC han abandonat les comissions que s'havien de celebrar aquest matí al Parlament, que han quedat suspeses.



En declaracions a Públic, Joan Margall, diputat d’ERC al Congrés per Girona, ha dit que el policia encarregat de la instrucció els ha dit que han fet aquestes detencions sense ordre judicial. Segons explica, el jutge del jutjat número 4 de Girona sí que els havia demanat que prenguessin declaració als alcaldes i que per aquest motiu ell va decidir “fer-ho d’aquesta manera”. Els explicava “visiblement nerviós” al diputat Joan Oloriz, a l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i a ell mateix, insistint en que ell “sempre actua així” i que “hi hauria més detencions”



L'advocat Benet Salellas ha informat a TV3 que acusen tots dos alcaldes de desordres públics, però en el moment de la detenció es desconeixia el motiu concret. L'advocat havia apuntat que les detencions poden tenir a veure amb una ordre d'un jutjat, número 4, amb relació als incidents que van tenir lloc a Girona el passat 6 de desembre, com a conseqüència de la celebració d'un acte de VOX, però finalment fonts del TSJ ho han desmentit.



Salellas finalment ha pogut entrar a assistir els seus clients després de demanar-ho durant tot el matí sense èxit. L'advocat ha denunciat que els

L’advocat Benet Salellas insisteix per entrar a la comissaria i assistir els detinguts d’aquest matí en una operació de la policia nacional ordenada pel jutjat 4 de Girona. Hi ha 6 detinguts confirmats però el nombre pot augmentar. pic.twitter.com/liNLJRW0cO — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 16 de enero de 2019

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Públic que la informació ha corregut immediatament per la comarca i que una dotació d'aquest cos s'ha desplaçat a Verges. Desenes de persones havien sortit al carrer del poble en actitud pacífica per saber què havia passat. Els agents de la policia espanyola han emmanillat Ignasi Sabater i l'han portat cap a la comissaria Girona. Els Mossos D'Esquadra els han acompanyat per oferir seguretat.

Verges ha estat un dels pobles de les comarques gironines especialment afectats per accions protagonitzades per grups d'extrema dreta. En ocasions successives han vist com apareixien desenes de vehicles amb les rodes punxades, les façanes dels edificis pintades amb lemes i simbologia feixista o les senyeres de la població arrencades.



Concentracions de suport als detinguts

La CUP ha convocat immediatament una concentració de protesta davant la comissaria de la Policia Nacional a Girona.

Desenes de persones han respost a la crida i s'han congregat a la Plaça Sant Pere de Girona, on es troba la comissaria. Els cossos de seguretat han desplegat un dispositiu de seguretat davant la concentració. Aquestes persones han rebut els detinguts a mesura que han anat sortint de comissaria, després d'acollir-se al seu dret a no declarar. La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha fet declaracions davant la seu policial: "Les detingudes d'avui formen part de la macrocausa contra el dret a l'autodeterminació. És un exercici de repressió a la dissidència política".

Estem totes convocades a la comissaria de la policia nacional espanyola a Pedret, a #Girona, x exigir la llibertat de les 5 detingudes. La repressió no ens atura. #DecidimSer #NiUnaMés pic.twitter.com/aO3ZFYnUG5 — CDR Girona (@CDRGironaSalt) 16 de enero de 2019

Mostres de suport de la política catalana

Representants polítics catalans han mostrat la seva solidaritat amb Sabater i Cornellà, que segueixen sota custòdia policial. El president del Parlament català, Roger Torrent, ha demanat la seva "immediata posada en llibertat":

Tota la solidaritat amb els detinguts per la Policia Nacional a Girona, entre ells els alcaldes de Verges @ignasisabater i de Celrà @danicornella. Esperem la seva immediata posada en llibertat. Prou repressió, prou criminalitzar la protesta popular. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 16 de enero de 2019

Per la seva banda, el president català Quim Torra ha demanat la fi de la "repressió" i la "criminalització":

Tot el meu suport als alcaldes de Celrà i Verges, @danicornella i @ignasisabater, i a la resta de detinguts per la policia espanyola. Prou repressió. Prou criminalització. Llibertat. https://t.co/yypOgy4Eko — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de enero de 2019

També ha piulat l'expresident a l'exili, Carles Puigdemont, qui, a més, ha denunciat que l'advocat Benet Salellas ha estat recriminat per la Policia Nacional per fer ús del català:

Vulnerar els drets lingüístics és una actitud antidemocràtica, que situa els ciutadans catalanoparlants en una posició d'inferioritat. La policia hauria de respectar els drets, no trepitjar-los. https://t.co/WqON61l5d0 — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de enero de 2019

S'ha pronunciat també el vicepresident i conseller d'Economia republicà, Pere Aragonés, qui qualifica les detencions com a "desproporcionades":