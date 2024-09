Agost majoritàriament sec i càlid a Catalunya

L'agost a Catalunya ha estat majoritàriament sec i càlid, especialment durant la primera quinzena. Aquestes són les claus del balanç que n'ha fet aquest dilluns el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En concret, entre els dies 1 i 15 d'agost la temperatura es va situar en els 20,6 °C de mitjana a 850 hPa -uns 1.500 metres d'altura, indicador de la temperatura en superfície-. Es tracta d'una temperatura que també es va registrar la primera quinzena d'agost del 2022 i que supera els 20,5 del 2003, de manera que és una de les tres xifres més altes des del 1997.

Segons el Meteocat, l'agost va ser càlid, majoritàriament sec i amb precipitacions irregulars, tres factors que indiquen que va ser un mes "típic" de l'estiu. A Catalunya, durant el mes s'han registrat dos episodis de calor. El primer, del 29 de juliol al 2 d'agost, i el segon, del 9 al 12 d'agost. Aquests episodis de calor intensa han coincidit amb la canícula, període que popularment s'allarga del 15 de juliol al 15 d'agost i sol coincidir amb els dies més calorosos de l'any.

📃 Nota de premsa: Agost càlid i majoritàriament sec a Catalunya



Tota la informació a: https://t.co/jtEwQmK2Lt pic.twitter.com/M3eHAXDvEm — Meteocat (@meteocat) September 2, 2024

Si bé no es van assolir rècords de calor, la temperatura màxima va superar lleugerament els 40 °C a punts de les comarques de Ponent els dies 9, 10 i 12 d'agost, amb 40,8 °C a Seròs (Segrià) el dissabte 10 com a valor més elevat de les estacions del Meteocat, que enguany ja ha mesurat 9 dies amb màximes de 40 °C o més en algunes estacions de la xarxa. Al llarg dels episodis intensos de calor, 43 de 184 estacions de la XEMA han arribat a superar el llindar de perill per calor intensa.

Al Raval van registrar-se 10 nits tòrrides consecutives, del 4 al 13 d'agost

Les dades apunten que la temperatura nocturna també ha estat molt alta, amb nits tòrrides (temperatura mínima per sobre dels 25 °C) en alguns trams del litoral, sobretot al Barcelonès. L'estació de Barcelona – el Raval, on l'illa de calor urbana és especialment accentuada, ha mesurat 10 matinades consecutives per sobre dels 25 °C, del 4 al 13 d'agost.

Pel que fa a les tempestes, destaquen l'episodi del 2 d'agost, en què es van registrar calamarsades al nord-est del país i amb acumulacions de més de 80 litres en punts d'Osona, el Berguedà i el Bages; i el del 13 i 14 d'agost, amb especial intensitat a les comarques gironines.

El dia 13, les tempestes van deixar fins a 35,5 mm a Banyoles – Mata (Pla de l'Estany) i de 20 a 30 mm diversos sectors de Ponent, on es van observar importants pedregades. També es va produir un nou episodi de tempestes es va produir entre els dies 22 i 25 d'agost, més moderat.

Pluges irregulars

Les dades del Meteocat indiquen que l'agost ha estat càlid, especialment al vessant sud del Pirineu, Prepirineu i plana interior de l'Alt Empordà i, al conjunt de Catalunya, ha estat un agost tan càlid com els dels anys 2023 i 2022. En alguns sectors, sobretot del Pirineu i Prepirineu occidental, cal retrocedir fins al 2012 o fins al 2003 per trobar-ne un de més càlid. Puntualment, ha estat l'agost més càlid de la sèrie en algunes estacions d'alta muntanya. També ha estat un mes excepcionalment càlid a punts del Baix Ebre.

D'altra banda, la distribució de la precipitació ha estat irregular. Les dades apunten que l'agost ha estat sec, o molt sec a l'extrem sud, serra de l'Albera, litoral Central i algun punt de l'altiplà Central i sud de la Noguera, però puntualment plujós a la depressió Central, Prepirineu oriental i sud de la plana interior gironina. Destaca la gairebé nul·la precipitació recollida a punts de les Terres de l'Ebre, per contra, a punts del quadrant nord-est els registres han superat els 100 mm.