Agustí Villaronga, Julieta Serrano, Jaume Sisa, Jordi Cuixart, el Sónar i Sopa de Cabra, Creus de Sant Jordi 2023

El cineasta Agustí Villaronga –a títol pòstum-, el festival Sónar, el grup Sopa de Cabra, l'activista social Vicki Bernadet, el pintor i escultor Antoni Miró, l'actriu Julieta Serrano, l'activista i expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, el músic Jaume Sisa, l'advocat i escriptor Antoni Gelonch i el pintor Joan-Pere Viladecans són algunes de les 20 personalitats i deu entitats que han estat guardonades amb la Creu de Sant Jordi 2023.

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat. Es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la identitat o en el pla cívic i cultural. L'elecció de les personalitats ha volgut respectar, com en les darreres edicions, la paritat de gènere. A més, la selecció de persones guardonades també reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial.

Els Sopa de Cabra durant un concert. — ACN

El llistat complet dels premiats és el següent:

Vicki Bernadet i Rius. Activista social. La rep per la seva gran lluita contra l'abús sexual a menors. Supervivent d'abús infantil, va fundar el 1997 l'associació FADA, reconvertida en Fundació Vicki Bernadet el 2006, per tal d'ajudar les víctimes com ella.

Dolors Bramon Planas. Acadèmica i investigadora. La rep per la seva recerca i divulgació en diversos àmbits de la història política i social del nostre país.



Maria Zoraida Burgos Matheu. Escriptora i bibliotecària, premiada per la seva remarcable obra literària, en ser una de les escriptores més importants de la generació tortosina de la postguerra. És una veu destacada de la poesia i la prosa infantil i juvenil de les Terres de l'Ebre.

Francesc Buscató i Durlan. Jugador i entrenador de bàsquet i professor d'educació física, guardonat per la seva destacada trajectòria esportiva dins del món del bàsquet. És considerat un dels millors bases d'Europa de la seva generació. Va ser jugador de la UDR Pineda, el FC Barcelona, amb qui va guanyar la Lliga i la Copa, el CB Aismalibar de Montcada i el Joventut de Badalona, on va guanyar novament la Lliga i la Copa.

Joana Costa Benaiges. Armadora i remendadora, per ser un excepcional exponent de la vida marinera al port del Serrallo de Tarragona.



Jordi Cuixart i Navarro. Empresari i activista, premiat per la seva tasca en els àmbits de l'activisme social i la defensa de la cultura catalana, així com dels drets civils i la democràcia. Entre el desembre de 2015 i el febrer de 2022, va ser president d'Òmnium Cultural.



Edelmira Domènech i Llaberia. Metgessa i psicòloga, pel seu rellevant treball dintre del camp de la psiquiatria, on destaca el seu paper com a pionera de la psiquiatria infantil al nostre país.

Ignasi Garcia i Clavel. Filòleg i educador, per la seva gran convicció en construir, des de l'escolta i el diàleg, una societat més empàtica i tolerant. Com a director general de Presons va lluitar per promoure un model penitenciari amb la reinserció com a principal punt de referència, i també per millorar les condicions dels presos.



Antoni Gelonch Viladegut. Advocat i escriptor, premiat pels seus rellevants esforços en favor de la conservació i la divulgació de l'art. Mecenes cultural i membre d’honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, ha construït amb treball i estima la Col·lecció Gelonch Viladegut, una col·lecció privada de gravats i llibres d'art amb peces de gran qualitat i significació, considerada com una de les més importants d'Europa.



Antoni Miró. Pintor i escultor, per la seva trajectòria artística compromesa i innovadora.

Custòdia Moreno Rivero. Activista veïnal i infermera, reconeguda per la seva destacada tasca dintre del món de l'associacionisme i l'activisme veïnal a Barcelona, on ha lluitat des de fa moltes dècades.



Miquel Morera i Darbra. Supervivent de la Lleva del Biberó, pel seu important paper en la preservació de la memòria democràtica d'aquest país. És un dels darrers supervivents de la Columna Macià-Companys i el seu testimoni és fonamental per poder donar veu a les nombroses víctimes de la Guerra Civil Espanyola.



Bombo Ndir. Integradora social, per la seva important acció social a favor de les dones, i especialment de les dones migrades. És una històrica militant al nostre país de la lluita per la igualtat de drets, l'antiracisme i el feminisme decolonial.

Xavier Nieto Prieto. Arqueòleg, per la seva fonamental tasca en la preservació del patrimoni arqueològic subaquàtic de Catalunya.



Julieta Serrano Romero. Actriu, per una vida dedicada al món de la interpretació, amb una trajectòria de més de sis dècades, al llarg de la qual ha treballat amb algunes de les figures més rellevants del cinema català i espanyol contemporani, fins a esdevenir, ella mateixa, una d'elles.



Jaume Sisa. Músic, per la seva cabdal aportació a la cultura musical catalana, com un dels cantautors contemporanis catalans més destacat.



Maria del Carme Valls i Farrà. Cantant, directora de cant coral i professora de música, per la seva notable contribució a la promoció de la música i el cant coral.

Joan-Pere Viladecans. Pintor, pel seu estimulant treball artístic, que reflexiona de manera crítica sobre aspectes fonamentals de la nostra humanitat, i les seves condicions i contextos.



Josefina Vilajosana Carné. Ceramista, per la seva tasca artística i social en favor del medi rural i les seves gents.



Agustí Villaronga Riutort. Director de cinema, per la seva excel·lent habilitat cinematogràfica, que el va portar a dirigir algunes de les pel·lícules més destacades del cinema català de les darreres dècades.

I les 10 entitats són aquestes:

Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre, pel seu notori paper en la conservació del patrimoni immaterial català, a través del record i de la manifestació de l'ofici de raier.



Casino del Centre de l'Hospitalet de Llobregat, per la seva remarcable acció cultural i social, en ser una entitat viva i arrelada a l'Hospitalet que ha esdevingut un equipament central per a la ciutat. El 2023 celebren el seu 150è aniversari.



Casino recreatiu i instructiu d'Amposta, per la seva important tasca com a motor de dinamització local, en ser una de les primeres entitats i ateneus de les Terres de l'Ebre.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), per la seva distingida tasca en benefici de la pagesia i el món rural.



Festival Sónar, per la seva decidida aposta per l'escena musical electrònica i l'art multimèdia contemporani a la ciutat de Barcelona.



Fundació Privada Vozes, per la seva decidida voluntat de passar per damunt les barreres socioeconòmiques i acostar la música a totes les persones. Es tracta d'un projecte musicosocial en el qual participen més de 700 infants i adolescents dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí de la ciutat de Barcelona.

Fundació Tot Raval, pel seu destacat paper generant vincles entre persones i organitzacions del barri del Raval per aconseguir l'objectiu de crear un barri millor per a tots els veïns i veïnes.



L'Estaquirot Teatre, per la seva innovadora i distingida trajectòria dintre del món del teatre de titelles.



Societat Coral El Progrés, pel seu significatiu paper dintre del món del cant coral, és una de les institucions culturals deganes del municipi de Palamós. El 2022 van celebrar 125 anys de la seva creació vinculada al moviment coral català dels cors de Clavé.

Sopa de Cabra, per la seva notòria aportació a la cultura musical catalana, com un dels principals membres del moviment del rock català.