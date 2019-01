Aigua és Vida inicia una campanya d'adhesions per demanar la gestió pública de l'aigua a Barcelona

El moviment ciutadà per la remunicipalització de l'aigua torna a la primera línia. Aigua És Vida inicia aquest dimarts una campanya per demanar la gestió pública del servei d'abastament i sanejament d'aigua a tota l'Àrea Metropolitana, a les portes de la resolució judicial sobre AGBAR . "No només volem passar de la gestió privada a la pública, sinó que exigim la participació ciutadana en el servei per poder assegurar l'accés universal a l'aigua, rendir comptes de la gestió i preservar els ecosistemes aquàtics, fonts de vida", diuen el manifest de l'entitat.



Amb aquesta nova campanya, l'entitat demana "considerar l'accés a l'aigua i al sanejament un dret humà" i donar-li el reconeixement de "bé comú" per blindar "una gestió pública i una governança democràtica". A més, Aigua És Vida també contempla introduir la preservació dels "ecosistemes aquàtics i terrestres, l'equilibri territorial i la sobirania alimentària" en aquesta gestió. De la mateixa manera, la qüestió de la participació pren també un paper protagonista en la proposta de la campanya, en la qual es contempla la creació d'un "observatori ciutadà que vetlli per la gestió de l'aigua i el sanejament com a bé comú".



La presentació de la campanya va acord amb l'etapa final del front judicial obert contra AGBAR i que finalitzarà aquest 2019. Nou anys enrere, el Tribunal de Barcelona va dictaminar una sentència en detectar que no existia cap contracte de cessió del servei, gestionat per privats. Com a resposta, el 2012 el govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), liderat pel PSC i CiU, va crear una empresa mixta amb la participació de la Societat General d'Aigües de Barcelona (el grup AGBAR) per agafar-ne el relleu de la gestió. El cas va saltar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va anul·lar l'empresa mixta en recollir que no s'havia justificat que aquesta gestió fos la millor, que la part privada havia estat adjudicada a dit i que AGBAR en sortia desproporcionadament beneficiada.



L'últim tram del cas correspon al Tribunal Suprem, que haurà de dictar una sentència definitiva sobre si cal anul·lar aquesta empresa mixta els pròxims mesos. Des d'Aigua És Vida consideren aquest moment "una gran oportunitat" per plantejar la remunicipalització de l'aigua. Per aquest motiu, demanen l'adhesió al manifest de tota mena de col·lectius de l'àrea metropolitana, com ja van fer amb la Iniciativa Ciutadana Europea, la ILP de Mesures Urgents per fer front a l'Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica o la votació en referèndum sobre la municipalització de l'aigua a Barcelona que al final no es va celebrar a causa d'una polèmica negativa del ple.

Temps difícils per AGBAR

En els últims mesos, l'empresa AGBAR s'ha emportat alguns cops importants contra el plantejament de la gestió privada. El passat novembre de 2018, l'AMB va aprovar un decret per impedir l'increment del 4,1% a les tarifes de l'aigua potable a bona part dels municipis metropolitans. Abans de la votació, tots els grups polítics van rebre una carta de l'empresa demanant-los que no votessin a favor de la iniciativa per considerar que era "contrari al Dret".



Darrerament el debat sobre la gestió de l'aigua a diversos Ajuntaments. Un dels exemples més importants pel volum demogràfic del municipi és el de Terrassa, que aquest desembre va formalitzar la remunicipalització de l'aigua amb la creació de l'empresa pública Taigua, amb un 100% de la titularitat en mans l'Ajuntament. Des del 2011, una dotzena de poblacions catalanes han fet el pas, com ara Arenys de Munt, Collbató, Montornès del Vallès o Olèrdola, entre d'altres.