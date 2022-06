Aigües de Barcelona tanca el 2021 amb un benefici de 4,9 milions d'euros i opta per no repartir dividends

Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.va tancar el 2021 amb un benefici de 4,9 milions d'euros, segons ha informat l'empresa publicoprivada responsable de la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona en un comunicat. La Junta General Ordinària d'Accionistes ha aprovat aquest dimecres els comptes i la gestió corresponents a l'exercici del 2021, quan els resultats s'han vist encara condicionats per la pandèmia, si es compara amb els 22,2 milions d'euros de benefici del 2019. És per aquest motiu que la companyia ha optat per no repartir dividends entre els seus tres accionistes –Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), CriteriaCaixa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)-.

Així mateix, l'activitat d'Aigües de Barcelona ha generat un impacte de 672,26 milions d'euros, dels quals 557 es van generar a Catalunya, i d'aquests, 511,25 milions a l'àrea metropolitana. Això suposa un impacte econòmic equivalent al 0,23% del PIB i 6.191 llocs de feina.

Davant la situació de gran complexitat provocada per la pandèmia, Aigües de Barcelona s'ha plantejat aquest darrer exercici un doble objectiu, segons comunica l'empresa en una nota: "garantir la continuïtat del servei amb la mateixa qualitat de sempre i preservar la seguretat i salut de la plantilla. Això ha estat possible gràcies al compromís i dedicació dels 1.122 treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona". La companyia ha mostrat, també, la seva preocupació per l’escassetat hídrica permanent, situació agreujada en una conca mediterrània que pateix un gran estrès hídric.



A la Junta General Ordinària d'Accionistes també s'han repassat les mesures socials de la companyia, com la tarifa social, a la qual s'han acollit 52.000 famílies entre pensionistes, persones a l'atur i persones en situació de vulnerabilitat, el que implica 4,9 milions d'euros bonificats.