Així pots demanar l'ajuda al lloguer per a joves

Els menors de 35 anys titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o d'una habitació ja poden demanar l'ajuda al lloguer per a joves de fins a 250 euros. La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria de subvencions aquest dilluns. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 12 d'abril a les 15:00 hores. T'expliquem tot el que has de saber sobre el bo per a joves 2024.

En la convocatòria passada, la partida inicial de les ajudes del 2023 va ser de 48 milions, però finalment el Govern va atorgar ajuts per un import global de 55 milions. Se'n van beneficiar 14.551 joves. Aquesta ajuda que va atorgar la Generalitat va ser per complementar l'atorgada per l'Estat, que era insuficient.



A qui va dirigida l’ajuda al lloguer 2024? Requisits

L'ajuda al lloguer va dirigida a joves d'entre 18 i 35 anys, empadronats a Catalunya i amb uns ingressos anuals inferiors als 24.301,58 euros. Els sol·licitants hauran de ser majors d'edat i els titulars d'un contracte de lloguer o d'una habitació que sigui el seu domicili habitual.



A banda dels esmentats anteriorment, la Generalitat ha establert altres requisits que hauràs de complir per accedir a la subvenció per pagar el lloguer. Cal estar al corrent de pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud. També és necessari pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin: el pagador, el beneficiari i la mensualitat. No es pot tenir cap mena de parentiu amb l'arrendador del pis. Finalment, cal estar al corrent dels pagaments tributaris amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Quin és el preu de lloguer màxim, segons el territori?

En funció de la zona de Catalunya, hi ha requisitis diferents pel que fa al preu del lloguer. Si vius a Barcelona o l'àrea metropolitana, per demanar l'ajuda, no pots pagar un lloguer superior als 950 euros i als 450 euros si es tracta d'una habitació. Aquest requisit ha generat molta polèmica si es té en compte que el preu mitjà del lloguer a la capital catalana és de 1.171 euros. Per a famílies nombroses, monoparentals i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l'import màxim del lloguer s'eleva a 1.100 euros.

A la resta de la demarcació de Barcelona, el preu màxim del lloguer ha de ser de 650 euros; a les Terres de l'Ebre, a la demarcació de Tarragona i a la demarcació de Lleida de 600 euros; i a la demarcació de Girona de 650 euros.

Documentació que has de presentar Document d'identitat (DNI), certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE)

Certificat de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència

Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral

Llibre de família, si s'escau

Contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant

Rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 al corrent de pagament, ja siguin per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca

Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció

L'ajuda, que pot anar d'entre els 20 i els 250 euros, es pot demanar a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya o presencialment a les oficines locals d'habitatge.