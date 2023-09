Així serà l'impost a les emissions portuàries que afectarà els creuers que arribin a Catalunya

Després de quatre anys de retard, l'impost a les emissions portuàries finalment es començarà a aplicar el primer semestre de l'any que ve i afectarà el 80% de les grans embarcacions que atraquin tant al port de Barcelona, com al de Tarragona i Palamós. La mesura afectarà els creuers, que a banda de l'impacte ambiental, saturen els centres de les ciutats de turistes que no passen ni 24 hores a terra. Aquests hauran de pagar uns 1.440 euros de mitjana per atracar als diferents ports catalans. La resta de grans vaixells tindran una quota d'uns 760 euros.

Ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha anunciat aquest divendres que l'avantprojecte del nou impost a la contaminació dels grans vaixells ja està enllestit. Mascort assegura que aquesta mesura no tindrà un efecte dissuasori: "No estem parlant de grans quotes", ha dit. El Govern calcula que recaptarà 7,5 milions anuals.

La nova mesura pretén ser un incentiu per aconseguir que les grans embarcacions amb capacitat o volum superior a 5.000 tones d'arqueig brut (GT) que atraquen als ports de Catalunya, redueixin les emissions per escala des contaminants atmosfèrics òxids de nitrogen (NOx) i partícules (PM). Es tracta d'empreses navilieres i les armadores dels transbords, tancs, portacontenidors, creuers, petroliers, vaixells de càrrega, entre d'altres.

Concretament, aquestes embarcacions tindran un gravamen d'un euro per quilogram de NOx i PM emeses per embarcació. "El que fem és acompanyar-los cap al trànsit a un model més sostenible", ha assenyalat Mascort. El Departament estima que el 78% tindran una quota inferior als 1.000 euros. Qui pagarà més són els petroliers, amb uns 3.000 euros de mitjana.

Bonificacions i excepcions

El Govern ha anunciat que hi haurà bonificacions per a aquelles naus que disposin d'un certificat acreditable de millora energètica, com ara el Green Award, el Clean Shipping Index, l'Enveiromental Shipping Index o un certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea.

Quedaran exempts de pagar l'impost els vaixells que vagin a les Illes Balears i els que ho facin per qüestions humanitàries

També s'estableixen reduccions de la base imposable per connexió a la xarxa elèctrica del port i per l'alimentació de tots els serveis del vaixell per energia elèctrica íntegrament subministrada per bateria interna. Finalment, quedaran exempts de pagar l'impost els vaixells que vagin a les Illes Balears -Palma, Maó o Eivissa-, ja que es consideren de servei públic, els que atraquin per força major i els que ho facin per qüestions humanitàries.

El conseller ha destacat que l'impost té caràcter finalista i ha dit que els ingressos que se'n derivin aniran destinats a consolidar la transformació verda. D'aquí a tres anys es revisaran els criteris de la mesura. "Si l'evolució no és positiva, haurem d'augmentar la quota", ha assegurat. També ha recordat que Catalunya, on els vaixells generen el 19% de les emissions contaminants, serà pionera a l'Estat en aplicar una mesura d'aquest estil.