Així serà la nova plaça dels Àngels de Barcelona, amb l'ampliació del MACBA i el CAP Raval Nord

L'Ajuntament de Barcelona vol millorar la plaça dels Àngels per incorporar-hi zones d'estada i verd, i especialment obrir nous espais i equipaments en la trama de Ciutat Vella. Hi destaca el paper del nou Centre d'Atenció Primària Raval Nord que es trasllada a l'edifici de la Capella de la Misericòrdia, i també l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), que afronten els últims tràmits per a l'inici d'obres aquest 2024. El consistori té previst que la reforma de la plaça sigui una realitat el 2027.

Amb la reformulació dels espais públics es busca adaptar aquestes "places dures" a una ciutat que ha d'afrontar el canvi climàtic i requereix més espais verds, ombres i aprofitament d'aigua, detalla el consistori. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dilluns el projecte de reforma de la plaça, que confia acabar amb el "monopoli" dels patinadors.

L'ampliació del MACBA

El nou edifici del MACBA al Convent dels Àngels comptarà amb 2.110 metres quadrats de noves sales i 349 metres quadrats al mirador, i es preveu que sigui una realitat el gener de 2027. La reformulació del sòcol de l'edifici actual, obra de l'arquitecte Richard Maier, permetrà guanyar un espai de més de 1.100 metres quadrats. L'espai es repensarà per incorporar més verd i zones d'estada: ara l'ocupen molts skaters i és escenari de botellades els caps de setmana.

Un cop solucionat els darrers impediments en el finançament de l'ampliació ja solucionats, l'Ajuntament de Barcelona té previst enllestir la tramitació urbanística per a l'ampliació amb l'aprovació del Pla Especial Integral i de Millora Urbana necessari. Amb aquest tràmit, es podria licitar obres al juny i començar a construir el mes de novembre d'enguany els nous espais. L'operació tindrà una inversió de 16,26 milions.

El nou CAP Raval Nord

D'altra banda, està a punt d'iniciar-se per part de la Generalitat de Catalunya la licitació del nou Centre d'Atenció Primària Raval Nord – Doctor Lluis Sayé a l'antiga Capella de la Misericòrdia: l'espai tindrà 2.500 metres quadrats i una inversió de 13 milions. Està previst que l'equipament sanitari entri en funcionament el primer trimestre de 2026.

El nou edifici a la nova ubicació del CAP substituirà l'actual equipament del carrer Torres i Amat i la plaça Terenci Moix, ampliant-ne la capacitat assistencial i alhora mantenint l'extensa cartera de serveis d'atenció primària i especialitzada, i de salut sexual i reproductiva. El nou cap haurà d'atendre a una població de referència de 22.500 habitants, tenint en compte la població actual i la futura.

Una nova plaça dels Àngels per dinamitzar el barri.



El sòcol guanyarà espai per al veïnat amb el nou CAP Raval Nord i l'ampliació del MACBA, zones d'estada i més verd.



Una actuació global a l'espai públic

L'actuació municipal a la plaça dels Àngels contemplarà també l'actuació en les places i carrers de l'entorn, com la plaça Terenci Moix i l'entorn comercial del carrer Joaquín Costa. L'objectiu d'aquesta actuació global és recuperar "espais públics" amb aquesta actuació urbanística a mitjà termini.