Així seria la Sagrada Família si estigués acabada

La Sagrada Família és una de les obres més conegudes d'Antoni Gaudí i un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. La basílica es va començar a construir l'any 1882, fa exactament 140 anys. Ara, sembla que el compte enrere per veure-la acabada per fi ha començat, però ningú s'atreveix a fixar una data concreta.

La Junta Constructora del Temple de la Sagrada Familia es va proposar finalitzar les obres l'any 2026, tot coincidint amb el centenari del naixement de Gaudí, però la pandèmia li va obligar a endarrerir aquests terminis.

Fa una setmana, es van començar a col·locar les peces escultòriques que culminaran les torres dels evangelistes Lluc i Marc, que faran 135 metres d'alçada. Cada vegada és més fàcil imaginar-se com serà el perfil de la ciutat de Barcelona amb la Sagrada Família acabada, però encara queden uns anys perquè sigui una realitat. Mentrestant, podem fer-nos una idea gràcies a la reconstrucció que han fet Ralph Nauta i Lonneke Gordijn, dos artistes holandesos de l'estudi de disseny DRIFT que es dediquen a reconstruir edificis inacabats amb drons.

Enter les seves creacions s'hi troba la Sagrada Família. En una publicació d'Instagram, es pot veure el monument català acabat gràcies a unes escultures aèries fetes a partir de drons digitals. DRIFT crea aquestes instal·lacions en col·laboració amb les empreses Drone Stories i Nova Skystories.

DRIFT no només fa reconstruccions d'edificis inacabats, com és el cas de la Sagrada Família, també reconstrueix monuments històrics en ruïnes, com el Coliseu de Roma. L'objectiu dels dissenyadors holandesos és ajudar arquitectes a fer realitat els seus projectes i fer-ho d'una manera sostenible.

Els reptes de la Sagrada Família

La Sagrada Família es troba en la recta final del procés de construcció. Abans d'acabar el 2022, l'empresa constructora preveu enllestir les torres dels evangelistes Marc i Lluc, dues de les sis estructures centrals del temple. De cara al 2023, els responsables tenen previst finalitzar les torres dels evangelistes Joan i Mateu. La torre de Jesús, la més alta i imponent de totes, no estarà llesta almenys fins al 2026. Actualment, la torre fa 126 metres d'alçada i la previsió és assolir els 154 metres a finals de l'any que ve.