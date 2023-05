Així són els espots dels principals partits per a les eleccions municipals del 28-M

Dia 1 de campanya electoral. Primeres hores dels partits per penjar pancartes, demanar el vot, bombardejar missatges… i també presentar en societat els seus espots de campanya. N'hi ha que els veuen com una oportunitat de sorprendre, d'altres creuen que s'han de fer per complir l'expedient, mentre alguns opinen que és una pèrdua de temps.

En qualsevol cas, ens fixem en els principals espots electorals dels partits per a aquestes eleccions municipals del 28 de maig a Catalunya. Espots interessants per analitzar en les primeres hores de campanya, i que fins al dia 26 tindrem fins i tot a les sopes.

ERC - 'Futur republicà'

El primer espot en el qual ens fixem és el d'Esquerra Republicana de Catalunya, guanyadors de les municipals d'ara farà quatre anys, sota el títol Futur republicà. Una aposta per fer arribar "la transformació republicana a tot arreu", inicialment amb la veu del president del partit, Oriol Junqueras, que apareix acompanyat de l'exconseller Raül Romeva, ara vicesecretari del partit.

En el missatge s'hi sumen veus i cares com els alcaldes republicans de Tarragona i Lleida, Pau Ricomà i Miquel Pueyo, que apareixen amb els seus equips. I també el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ara també candidat a Santa Coloma de Gramenet, l'alcaldable per Barcelona, Ernest Maragall, guanyador dels comicis del 2019, o el músic Joan Reig, alcaldable per Constantí. Tot plegat, sota un acompanyament musical de rumba.

PSC - 'El 28 de maig posem Catalunya en marxa'

El Partit dels Socialistes defensa a l'espot posar Catalunya "en marxa" en aquests comicis. En el seu cas, aposten únicament per la veu de Salvador Illa, que acompanya les diverses imatges, i no apareix fins al final.

L'espot es posa 'en marxa' amb les imatges d'un tocadiscs que comença a sonar, un despertador que sona o els peus d'una persona baixant del llit. Després de diverses estampes fent referència a aquest concepte, i també on veiem referències a diversos llocs de treball, apareix el líder dels socialistes caminant endavant i mirant a càmera, per insistir en el seu lema.

Junts/Trias per Barcelona - 'Fem-ho per Barcelona'

Per la seva part, Junts ha llançat en els darrers dies alguns vídeos repetint el lema i l'aposta de municipis i gent "de debò", però encara no trobem a les seves xarxes un espot de campanya demanant el vot. Si ens fixem en el cas de la candidatura de Trias per Barcelona, aquí s'opta per una tercera via: ni la veu del líder ni la veu de diversos representants municipals, una veu recurs que no identifiquem es la que acompanya les imatges.

L'espot arranca amb tres imatges del candidat Xavier Trias, segueix amb diversos escenaris ciutat, i amb conceptes "per" els quals demanen votar-lo. "Per ciutat. Per país. Per tú. Per Barcelona", són alguns dels conceptes finals, abans de donar pas a la imatge de Trias amb el seu equip al fons.

Barcelona en Comú - 'Barcelona obre camí'

Després de tres espots amb una durada similar, de 30 segons o poc més, el de Barcelona En Comú en dura 1'35''. El més destacat és que l'actor Eduard Fernández protagonitza aquest anunci de campanya, juntament amb la candidata i alcaldessa, Ada Colau.

El vídeo reivindica que "la història de Barcelona sempre l'ha escrit la seva gent" i que "el futur també", i incideix en el fet que costa acceptar "tot el que és nou", escoltem en veu de l'actor, que apareix en diversos moments. Colau apareix a partir de la segona part del metratge, reivindicant els canvis i l'obra de govern, insistint que BEC vol "seguir endavant" i demanant directament el vot perquè Barcelona "segueixi obrint camí".

Ciutadans - 'Libérate'

En el cas de Ciutadans a Barcelona, trobem clarament una aposta per la candidata Anna Grau. La líder del partit taronja a la ciutat parla directament a càmera, amb pocs artificis i sense imatges de recurs, simplement sobre un tamboret i amb diferents plans. Només els colors blanc, negre i taronja.

En un missatge tant en català com en castellà, aposta per recuperar la marca Barcelona, amb menys impostos, en una ciutat "de tots", però que "expulsi" okupes i delinqüents. Per això, defensa una Barcelona "lliure" a través d'insistir amb el lema Libérate, acabant l'espot fent el símbol de la víctoria amb els dits.

CUP - 'Gent que lluiti'

Com ja és habitual, l'espot electoral de la CUP és un dels més comentats (i celebrats) per la seva originalitat. La seva narrativa acostuma a destacar, així com la durada, de prop de tres minuts. I també remarcables són els 'cameos', amb actors com David Bagés, Silvia Albert, Dèlia Brufau o Josep Seguí, i amb l'humorista Joel Díaz. Ha estat guionitzat pel també humorista Magí Garcia.

Els cupaires denuncien el "caciquisme" i posen sobre la taula la necessitat d'una "alternativa que aposti pel futur de les persones i el planeta". Tot plegat a través de l'humor, i prenent la inspiració de les campanyes de Jeremy Corbyn al Regne Unit. I essent l'únic on no apareix el protagonisme del candidat o candidats.



Tan sols aquests sis anuncis mostren la diversitat que podem trobar en els vídeos de campanya dels diversos partits i candidatures. I també molts són reveladors de com entenen i com defensen la política els diversos candidats i polítics.