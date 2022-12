Així sona el nou tema de Mariona Escoda després de guanyar 'Eufòria'

La cantant Mariona Escoda, guanyadora del programa de TV3 Eufòria, ha publicat aquest divendres la cançó i videoclip Et deixo la mà (Música Global), el primer avançament del seu disc.

El segell discogràfic ha remarcat que Et deixo la mà és una "cançó empoderadora, on el seu principal significat té a veure amb l'evolució de la Mariona com a artista i dona". L'artista farà el concert presentació del treball discogràfic, organitzat per The Project, el dia 16 d'abril a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.

Acompanyada per uns cors nombrosos, un bombo, un piano, guitarres acústiques i sintetitzadors, la cantant canta a la seva evolució artística. "La Mariona d'ara li "deixa la mà" a la Mariona d'abans (sobretot pre-Eufòria) perquè estava plena d'inseguretats i havia passat males ratxes per culpa d'aquestes i altres problemes que ara ha aconseguit solucionar", ha assenyalat Música Global.