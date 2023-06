Així sona 'La platja', la cançó estiuenca de The Tyets i Stay Homas 

Dos dels grups catalans del moment s'han fusionat per crear la que podria ser la cançó de l'estiu 2023: La platja (Halley Records). Stay Homas i The Tyets han publicat aquest divendres el videoclip del nou tema, que ja estava inclòs en la versió física de l'últim disc de Stay Homas.

Gravada i produïda pels dos grups i mesclada per Joan Borràs, d'Oques Grasses, la cançó combina reggaeton, mambo, batxata i techno, i aspira a convertir-se en una de les cançons d'aquest estiu. Ja es pot trobar a totes les plataformes digitals. El videoclip s'ha gravat a Vilassar de Mar, al Maresme

El duet mataroní The Tyets s'ha convertit en el grup en català del moment. Fa uns dies, van convertir-se en el primer grup en català en superar el milió d'oients mensuals a Spotify. L'èxit de reproduccions s'explica en gran part per l'impacte de Coti x coti, el tema que fusiona reggaeton i sardana que ja és un fenomen i que ha provocat, per exemple, que 400 escolars el ballin com una sardana davant de la catedral de Barcelona. En total, la cançó ja supera els 7,5 milions de reproduccions.

El cert és que el panorama musical emergent català viu un moment dolç. Julieta, The Tyets, Triquell, Scorpio, Ven'nus, Maria Hein, Flashy Ice Cream i Figa Flawas són només alguns dels artistes de l'escena musical catalana que s'han donat a conèixer els últims temps i que viuen el seu moment d'or a cop de diversitat de gèneres com el pop d'autor, el reggaeton i el trap, però principalment units pels ritmes urbans.