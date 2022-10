Així sona el tema que Sergi Carbonell dedica a Txarango en el seu nou disc 

Sergi Carbonell, un dels cofundadors i compositors de Txarango, iniciarà a principis de 2023 una nova etapa en solitari amb el disc Refugi. En el nou projecte, Carbonell serà per primera vegada el cantant principal d’una banda formada pel percussionista Joan Palà, la violoncel·lista Marta Roma i el guitarra Sebastià Gris.

La primera cançó del seu nou treball està dedicada al que ha estat el grup de la seva vida: Txarango. del qual va formar part mes de 15 anys. Sota el nom El viatge, el tema és una "carta d'amor a tot el camí del grup" i a les persones que "en van formar part".

Carbonell va anunciar el seu nou projecte fa unes setmanes a través d'un vídeo a les xarxes socials, on va reconèixer que després d'haver composat quatre discos en solitari de piano, volia encetar projectes "diferents" i transitar "per nou camins". "En aquesta recerca em vaig trobar, sense esperar-ho, amb la meva veu. Com a part d'aquest aprenentatge vital neix aquest disc i aquesta nova etapa", comenta el músic.



El músic presentarà Refugi en directe a l’Auditori de Girona el 18 de març i el 31 de març a l’Auditori de Barcelona en el marc del GuitarBCN.