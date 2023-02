Albert Pla, Inadaptats, Stay Homas i Mishima, caps de cartell del Tingladu 2023

La 15a edició del Tingladu de Vilanova i la Geltrú (Garraf) tindrà Albert Pla, Inadaptats, Stay Homas i Mishima com a caps de cartell. El festival, que enguany celebra quinze anys de vida amb un concert especial, tindrà lloc del 20 al 22 de juliol al Parc de la Torre d'Enveja.

Segons un comunicat, el festival de música comptarà amb la participació d'una quinzena de grups nacionals i internacionals, entre els quals figuren la tornada als escenaris del grup Dr. Calypso, així com les veus de La Ludwig Band i Renaldo i Clara. A més, portarà els bascos Chill Mafia i Huntza i les madrilenyes Tremenda Jauría, així com la cantautora Anna Andreu, el grup de rock Biscuit, Crisbu, DJ Miqui Puig i DJ Trapella.



Com marca la tradició, l'últim dia el clourà Miquel del Roig, en una jornada on la recaptació es destinarà a Alerta Solidària. El cartell també inclou el raper Valtònyc "de manera simbòlica per denunciar la persecució a la llibertat d'expressió".

Entrades a la venda

Les entrades es posen a la venda aquest dimarts a 6 euros per dia, a excepció de la jornada de dissabte, que en costarà tretze. També s'han posat a la venda 2.000 abonaments a un preu de 22 euros.

Amb motiu del 15è aniversari del festival, l'organització celebrarà prèviament els quinze anys amb un concert especial el 13 de maig amb Zoo i Antònia Font com a caps de cartell.