Albert Pla torna als escenaris amb un espectacle que combina l'electrònica i la rumba amb coreografies i projeccions 

Albert Pla torna als escenaris amb RumbaGENARIOS, un espectacle que combina música electrònica, rumba, coreografies i projeccions audiovisuals amb un pes especial dins del concert teatralitzat. Estarà acompanyat per The Surprise Band, amb Diego Cortés a la guitarra i Judit Farrés al teclat. S'estrenarà a la Mirona de Salt (Gironès) dins de la programació del festival Temporada Alta el proper 11 de novembre.



El repertori estarà format per aquest i altres temes singulars dels seus inicis de la carrera musical, que va arrencar amb el disc Ho sento molt, el 1989. De fet, hi haurà cançons que encara no han passat per l'estudi d'enregistrament. Aquest dimecres l'artista ha fet un primer assaig del nou espectacle mentre acaba d'enregistrar alguns dels vídeos que es projectaran a l'escenari el dia de l'estrena.

Els aires de la rumba arribaran de la mà del guitarrista Diego Cortés i les veus Sara Sambola, Cristina López i Ana Brenes. Elles també seran les encarregades d'algunes de les coreografies que es podran veure en el concert. Una altra part fonamental del concert és Judit Farrés que s'encarregarà del teclat i dels sintetitzadors per donar-li l'aire electrònic a l'espectacle.

Primera vegada al Temporada Alta

Aquesta serà la novena vegada que Albert Pla participi en el festival Temporada Alta, tot i que Albert Pla ha recordat que serà "la primera vegada" que ho farà amb un concert en què el públic "estarà dret". Pla ha assegurat que amb RumbaGENARIOS porta una aposta diferent amb la rumba en primer terme i The Surprise Band que aportaran un aire fresc als temes, alguns d'ells amb més de 25 anys d'història. "I també hi seré jo, el pobre de sempre", ha rematat l'artista català.

El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha anunciat que està satisfet de poder tornar a comptar amb Pla en la programació d'enguany del festival i confia que "tan de bo pugui venir molts anys més". Les entrades ja estan a la venda per 23 euros. Properament l'artista i la banda portaran l'espectacle a Mataró (1 de desembre) i Madrid (18 de gener).