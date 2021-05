Albiach carrega contra el Govern d'ERC i JxCat: "No és un canvi d'etapa sinó un canvi de cromos", i rebutja abstenir-se

El torn de la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha estat marcat per un fons molt crític i escèptic amb el Govern de coalició entre Esquerra i Junts però amb un to constructiu i amable amb el candidat a la presidència, Pere Aragonès. En un clar missatge que els comuns no renuncien a relacions de futur al Parlament amb els republicans, a l'igual que mantenen a l'Ajuntament de Barcelona. Però les crítiques han despertat l'escepticisme del candidat, Pere Aragonès, per a futurs acords. El presidenciable ha demanat una abstenció a En Comú Podem que deixi la porta oberta a futurs acords i ha instat la formació d'Ada Colau a fer possibles aquests acords. Tot recordant que els republicans van fer possible el Govern espanyol en què participa Unidas Podem en plena repressió contra els seus dirigents. Una demanda d'abstenció que Albiach ha rebutjat taxativament reafirmant el seu vot contrari a la investidura.

"O la política comença a canviar o la distància entre els representants i la gent que ens vota serà cada cop més gran"

Albiach ha començat la intervenció demanant perdó a la ciutadania per la "realitat paral·lela" a la del carrer que assegura es viu al Parlament. La dirigent dels comuns ha definit els darrers tres mesos com "d’alta paràlisi amb la pandèmia esborrada de les negociacions" i el sistema de salut al límit.



Com no podia ser d'altra manera, les referències a la breu negociació establerta entre ERC i En Comú Podem per la investidura han estat presents. Albiach ha recordat el compromís d'aquella negociació per "posar el focus en els problemes de la gent". Però "no ho vam aconseguir" s'ha lamentat. La diputada ha estat taxativa a l'afirmar que "no pot haver canvi d’etapa si no hi ha canvi de Govern". I ha explicitat el compromís d’impulsar el canvi al Parlament.

Albiach ha fet una clara advertència: "O la política comença a canviar o la distància entre els representants i la gent que ens vota serà cada cop més gran". I obre la porta "a qui vol eliminar drets fonamentals" en referència a la ultradreta. Endurint el discurs, la dirigent dels comuns ha definit la coalició entre ERC i Junts com la "pròrroga d’un Govern zombi que portem arrossegant massa temps i que Catalunya no mereix". Tot reivindicant la possibilitat d'haver format un Govern d’esquerres.

"No és un canvi d’etapa sinó un canvi de cromos"

"Només hem sentit a parlar de soroll de cadires i Consell per la República" ha dit Albiach. Hi ha retret a Aragonès que no es tirés endavant la negociació amb En Comú Podem després d’anunciar que impulsaria un Govern en minoria. "Cal canviar polítiques i dinàmiques" ha exigit, tot afirmant que el nou Executiu "no és un canvi d’etapa sinó un canvi de cromos".

Albiach va reiterar el seu to amable assegurant que "no tenim una actitud hostil ni la tindrem però no ens trobaran en el processime ni en creure que és compatible el lliure mercat amb la justícia social". "Per això no podem participar d’aquest Govern", va reblar. En aquest punt també es va mostrar crítica amb el suport de la CUP a un Govern de Junts

"El PSC ha posat els seus vots en una vitrina per exhibir-los com un trofeu. Els vots s’han de posar a treballar"

Però no només els independentistes han rebut les crítiques. També n'hi ha hagut pel PSC a qui ha acusat de "posar els seus vots en una vitrina per exhibir-los com un trofeu. Els vots s’han de posar a treballar". "Catalunya necessita una nova manera de fer política valenta" ha dit, tot retreient als socialistes l'immobilisme per fer possible una alternativa al Govern independentista.

"Aquest no és un Govern volgut, només la volien alguns que tenien por de perdre la cadira. Està fet a contracor i és impossible que generi il·lusió des dels retrets" ha etzibat Albiach tot afegint que tindrà "credibilitat escassa". "Mereixem un Govern desitjat, que generi il·lusió i tingui credibilitat. I no un Govern fet des de la resignació per donar una puntada de peu endavant i guanyar uns mesos als calendaris" ha reblat. I ha definit l'acord d'ERC i JxCat com un "Govern amb obsolescència programada en què només guanya Junts". Amb durs retrets a Esquerra per haver diluït, segons l'oradora, el seu programa per imposició de les polítiques de Junts com ara la rebaixa en el pressupost de sanitat, polítiques d’habitatge que canalitzaran ajudes europeus als propietaris, que els postconvergents mantinguin les infraestructures o que el conflicte polític acabi supeditat en un futur al Consell per la República.