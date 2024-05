Albiach entra en el cos a cos amb Illa: "No és garantia d'un Govern d'esquerres"

"Votar a Salvador Illa és arriscar-se". Jéssica Albiach ha pujat un parell de graus el to contra el PSC en l'acte que ha celebrat Comuns-Sumar a Mollet del Vallès (Barcelona). Falten quatre dies perquè se celebrin les eleccions a Catalunya i els partits pugnen per convèncer al 30% d'indecisos al qual apunten les últimes enquestes publicades. Albiach, a qui han acompanyat cares conegudes com el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, o la portaveu de Comuns en el Congrés dels Diputats, Aina Vidal, ha insistit que "votar a Illa no és garantia d'un govern d'esquerres".



En un intent de tapar possibles fugues de vot de Comuns-Sumar cap al PSC, la candidata ha criticat els socialistes per no haver-se tancat en banda a un pacte amb Junts per Catalunya. "El pacte de l'asfalt", l'ha qualificat Albiach durant els últims dies.



Ha subratllat, d'altra banda, que els vots a la seva candidatura serviran per a obligar a un Govern eventualment encapçalat pel mateix Illa a avançar en termes de polítiques públiques. "Illa no regularà els lloguers… Per a això hem d'estar nosaltres".

En una referència al Hard Rock, el macrocasino que va comportar el "no" de Comuns als Pressupostos autonòmics i, de resultes, que Aragonès convoqués eleccions, ha assegurat que el suport a la seva candidatura també és un fre a aquesta mena de "macroprojectes" que consideren nefastos per a Catalunya. "No volem que el casino més gran d'Europa estigui a Catalunya".

Ella, David Cid o Jordi Manils —tots dos membres de la candidatura— també han guardat un espai en les seves intervencions per a l'encara president de la Generalitat. "Crèiem que Esquerra venia a salvar la sanitat pública i ha fracassat", ha asseverat Cid. De fet, el reforç de la sanitat pública és un dels eixos que vertebren el programa de Comuns-Sumar i que més han aparegut durant la campanya electoral.

Albiach ha resumit que, el 12 de maig, "votar amb tranquil·litat és votar a Comuns". Ha explicat que és la papereta que representa un camí més recte cap a un Govern que aposti per "polítiques progressistes" i "polítiques de transformació" i que treballi per l'habitatge, la sanitat pública, l'ecologia i el "feminisme del 99%".

Bustinduy i Vidal es buiden amb Albiach

L'acte ha tingut lloc en uns cèntrics jardins de la ciutat catalana. Ha començat amb música, palmes, somriures i abraçades. La veritat és que les mostres d'afecte han estat presents durant tot el míting, però també hi ha hagut lloc per a missatges durs. Pablo Bustinduy, que ha agraït "el compromís democràtic, la coherència i la fermesa" dels Comuns durant els últims anys a Catalunya, ha animat els assistents a continuar lluitant pel model de la "redistribució de la riquesa, de la renda i del temps".

Aina Vidal, en la mateixa línia, ha demanat frenar "el model del maó i el ciment", que és el de "la pobresa, la desigualtat i la destrucció". A més, ha tret pit per la reforma laboral o la pujada del salari mínim, grans banderes del Govern de coalició progressista de l'Estat. També, visiblement emocionada, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi avalat la sanció penal a les persones que assetgin a les dones que avortin.

Cap de les figures que ha estat a Mollet la tarda d'aquest dimecres s'ha oblidat de Palestina. Tots ells s'han referit a la situació que travessa. "Què hem fet per a lluitar contra el genocidi palestí és una pregunta que ens acompanyarà tota la vida", ha resolt el ministre de Drets Socials.