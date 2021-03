Albiach retreu a Aragonès que aposti per governar amb Junts: "una fórmula que no funciona"

En Comú Podem tampoc donarà suport a Pere Aragonès en la primera votació d'investidura, fonamentalment per la seva aposta per reeditar el pacte de Govern entre Esquerra i Junts per Catalunya. Alhora, la seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha ofert la seva formació a alternativa a JxCat, si bé la realitat és que els números no surten per fer viable la investidura d'Aragonès en segona votació, a no ser que s'hi abstinguessin alhora tant Junts com PSC, un escenari poc probable. En la seva intervenció en la primera sessió del debat d'investidura,



Albiach ha subratllat que "avui es vota la proposta d'ERC de tornar a fer govern amb Junts", el que per a ella és "més del mateix" i una "fórmula que no funciona". Anant més enllà ha assegurat que si finalment la composició de la Generalitat és la mateixa que en el passat mandat, la legislatura "tindrà obsolescència programada". "Què planteja de diferent per què aquesta fórmula funcioni? No ens la podem tornar a jugar perquè el país no pot més", ha insistit, per afegir que amb la decisió de no votar a favor i de demanar-li que no es presenti a la segona votació, Junts fa una "exercici d'humiliació política" cap a Aragonès i cap a ERC.

A més a més, també ha manifestat que parlar d'un sol poble, com ha fet el líder d'ERC, "és incompatible amb Junts" i ha criticat que la discrepàncies entre els fins ara socis de Govern no sigui per qüestions com el fons europeus, la campanya de vacunació de la Covid-19 o el pla de xoc social, sinó pel paper que ha de tenir el Consell per la República, que no deixa de ser "una entitat privada". En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que "hi ha alternativa, encara hi som a temps. Amb nosaltres, demà mateix, després del fracàs d'aquesta investidura, hi hauria govern".



La realitat, però, és que els números no surten. En segona votació Aragonès necessita la majoria simple de vots per ser investit, és a dir, més a favor que en contra. La suma d'ERC, CUP i En Comú Podem és de 50 diputats, per sota dels 53 que agrupen PSC, Vox, Cs i PP, que aquest divendres han votat en contra d'Aragonès. Per tant, només s'imposaria en una segona votació amb l'abstenció alhora de PSC i Junts, un escenari ara mateix poc imaginable.



En qualsevol cas, per a Albiach el que cal és un "govern fort i cohesionat, que aposti per la transformació social, verda i feminista que necessita el país, i que també tingui un full de ruta clar sobre la qüestió nacional, sense posar-nos paranys ni empetitir-nos com a país". La líders dels comuns també s'ha adreçat al PSC, per recordar-li que tot i guanyar les eleccions "no té capacitat d'arribar a grans acords per governar, lluny del PSC de Maragall". I, directament, li ha dit a Salvador Illa que "cal avançar en el diàleg i la negociació. Cal omplir les promeses i fer passos cap al retrobament"-

Aragonès insisteix en què se sumi a l'acord

En el torn de rèplica, Pere Aragonès ha recordat que ja van pactar els darrers pressupostos de la Generalitat amb els comuns i que, per tant, els acords els podem reproduir en d'altres àmbits, per convidar-la a "sumar-se a l'acord de govern". De fet, Albiach ha reconegut que hi ha "coses interessants" en el preacord subscrit entre Esquerra i la CUP, però la diputada ha deixat clar que la via àmplia de què parla el presidenciable republicà "no existeix, perquè vostè avui no serà president, i sembla que dimarts tampoc".