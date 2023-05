Albiol arrasa i Rufián fracassa: l'àrea metropolitana, etern bastió socialista

La nit electoral deixa tres titulars a l'àrea metropolitana: Xavier García Albiol (PP) arrasa a Badalona, Gabriel Rufián (ERC) no aconsegueix fer forat a la majoria absoluta de Núria Parlón (PSC) a Santa Coloma de Gramenet i, en global, el cinturó roig segueix pertanyent sens dubte al PSC, que resisteix als feus històrics i recupera posicions. ERC, amb una davallada de resultats a tot Catalunya, no aconsegueix l'objectiu de trencar l'hegemonia socialista a la zona i baixa en representació a la majoria de municipis metropolitans.

ERC no aconsegueix trencar l'hegemonia socialista al cinturó roig

D'altra banda, comuns i CUP retrocedeixen, Junts no aconsegueix créixer -excepte la victòria a Barcelona-, i PP i Vox entren en la majoria de municipis i milloren molt els resultats.



Els socialistes guanyen als seus principals bastions, com Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi i Esplugues, on mantenen la majoria absoluta, mentre que la perden -tot i quedar en primera posició- a L'Hospitalet, Viladecans i Gavà. També guanyen a Montcada i Reixac, feu històric dels Comuns -abans, ICV i PSUC.

Núria Parlon fa una primera valoració al revalidar la majoria absoluta. — ACN

Badalona, en mans d'Albiol

Xavier Garcia Albiol, per la seva banda, aconsegueix una majoria inèdita pel PP a Badalona, aconseguint 18 dels 27 regidors. El 2019 en va obtenir 11. El principal partit a l'oposició serà el PSC, amb quatre, seguit d'ERC (2), En Comú Podem (2) i el Guanyem de Dolors Sabater (1). Junts perd el regidor que tenia i es queda fora.



En l'anterior mandat, tot i haver guanyat el PP, Badalona va tenir tres alcaldes: Álex Pastor, del PSC, que va dimitir després de conduir begut i saltar-se el confinament; Albiol, que va durar un any i mig, i Rubén Guijarro, també socialista, que va arribar al poder després d'una moció de censura arran de l'aparició del popular als papers de Pandora. Per tant, lluny d'aconseguir la consolidació de Guijarro, els socialistes perden aquesta alcaldia.

Rufián i Graells no trenquen l'hegemonia socialista a Santa Coloma ni a L'Hospitalet

A L'Hospitalet, segona ciutat de Catalunya, el PSC governa des de la restauració de la democràcia i això no canviarà en aquest mandat. Núria Marín revalidarà el càrrec que ostenta des de fa 15 anys, tot i que aquest cop, sense majoria absoluta. Perd un regidor i n'aconsegueix 13, sense que això beneficiï a ERC, que també en perd un.

Núria Marín revalidarà l'alcaldia que té des de fa 15 anys, però sense majoria absoluta

Els republicans presentaven l'exsocialista Jaume Graells com a cap de llista, qui va destapar el cas Consell Esportiu. Ciutadans desapareix i el PP guanya força (passa d'un a quatre regidors) i VOX entra amb tres. Els comuns es mantenen en tres. Junts es queda, un cop més, fora.

A Santa Coloma, els socialistes obtenen 17 regidors, els mateixos que el 2019, amb uns resultats que permetran a Núria Parlon revalidar un càrrec que ostenta des del 2009. En total, el PSC governa la ciutat des de 1991. Amb aquests resultats, Gabriel Rufián fracassa en l'objectiu de trencar l'hegemonia socialista i només guanya un regidor més, amb un total de quatre.



Els comuns perden els tres regidors que tenien i queden fora, mentre que Ciutadans aguanta, passant de quatre a dos, i PP i VOX entren amb dos, respectivament. Tampoc aconsegueix representació Junts.

Gabriel Rufián en una imatge recent al Congrés — Kike Rincón / Europa Press

Cornellà, Sant Boi i Esplugues repeteixen majoria absoluta del PSC

A Cornellà, Sant Boi i Esplugues els socialistes revaliden majories absolutes i repetiran al capdavant del consistori Antonio Balmón, Lluïsa Moret i Pilar Díaz. Sant Boi és un altre dels bastions socialistes des de fa 44 anys. En un patró similar, als tres municipis entren amb relativa força PP i Vox, a Esplugues entra amb un regidor Junts (als altres no hi té representació) i baixen lleugerament ERC i Comuns.

A Castelldefels el PP millora resultats i frega la majoria absoluta

Castelldefels és l'altra bona notícia pel PP, on una millora de resultats els deixa a les portes de la majoria absoluta, amb onze regidors. Tot i que el 2019 també va guanyar, han governat PSC i ERC. Manu Reyes (PP) obté 12 regidors, PSC quatre, Som tres, els comuns, tres, ERC dos i Junts, un.



Junts recupera Sant Cugat, històrica plaça dels convergents, després que un pacte entre ERC, PSC i CUP va fer alcaldessa la republicana Mireia Ingla el 2019 i va desallotjar els de Puigdemont d'un govern que feia 32 anys que ostentaven. Ara, el nou candidat, Josep Maria Vallès, manté els nou regidors mentre ERC baixa dos i n'obté quatre, el PSC baixa un i n'obté tres, la CUP passa de tres a dos, i mentre Ciutadans desapareix entren PP (3), Vox (2) i els comuns (2).



En conjunt, però, i més enllà de la victòria a Barcelona, Junts no aconsegueix l'objectiu de créixer a l'àrea metropolitana. Dels plens on s'havia quedat fora el 2019 -L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, Cornellà, Esplugues, Montcada, el Prat o Viladecans- només entra a Esplugues i El Prat.

El candidat de Junts a l'alcaldia de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès. — Cedida

Resultats agredolços pels comuns

Dels dos feus històrics dels comuns, El Prat i Montcada, mantenen el primer i perden el segon en mans del PSC. Al Prat, el fins ara alcalde Lluís Mijoler passa d'11 a nou regidors. El PSC també baixa, de set a sis, ERC es manté en tres, Podem desapareix i entren PP (2), Vox (2), Jovenes y Pensionistas (2) i Junts (1).

L'alcalde del Prat passa d'11 a 9 regidors

A Montcada, l'actual alcaldessa, Laura Campos, passa de set a cinc regidors i es queda per darrere del PSC, que fa el sorpasso pujant de sis a set regidors. ERC n'obté quatre i els tres de Ciutadans se'ls mengen PP (2) i Vox (1). També entra Vivim Montcada i Reixac (2).



A Sant Feliu de Llobregat, on en aquest mandat s'han partit l'alcadia ERC i Comuns, amb el suport també de Junts, el PSC guanya terreny i puja de sis a vuit regidors. Els comuns passen de cinc a tres, ERC de cinc a quatre, Junts es manté en dos i entren PP (2) i Vox (1). Veïns es manté en un i Ciutadans desapareix.