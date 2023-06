Albiol: "Seré l'alcalde dels que volen que Catalunya sigui independent i dels qui ens sentim catalans i espanyols"

Xavier García Albiol torna a ser alcalde de Badalona per tercer cop, després de ser-ho entre 2011 i 2015 i del 2020 al 2021. El dirigent del PP ha jurat el seu càrrec després d'assolir els 18 regidors que li brinden una majoria absoluta que considera necessària per a poder governar sense entrebancs, això sí, sent conscient que arriba al poder gràcies a un vot transversal.

"Seré l'alcalde dels que volen que Catalunya sigui independent i dels que, com jo, ens sentim catalans i espanyols", ha destacat en el seu discurs. Albiol també ha dit que intentarà "trobar consensos amb la resta de grups" sense descartar ningú, i ha reiterat el seu suport als cossos policials, especialment a la Guàrdia Urbana, reforçant el paper de la policia a la ciutat.