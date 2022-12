'Alcarràs' i 'As bestas', entre les pel·lícules amb nominacions als Premis Goya

El thriller rural As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Modelo 77, d'Alberto Rodríguez, són les dues pel·lícules amb més nominacions als Premis Goya 2022, amb 17 i 16 candidatures respectivament. Alcarràs, de la catalana Carla Simón, ha empatat amb Cinco lobitos, d'Alauda Ruiz de Azua, amb 11 nominacions. Els quatre films competiran per fer-se amb el guardó d'alguna de les principals categories, com la de millor pel·lícula, direcció i interpretacions.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha incrementat aquest any el nombre de nominacions de quatre a cinc, en una gala que tindrà lloc l'11 de febrer a Sevilla.

Cerdita i Los renglones torcidos de dios aspiren a 6 estatuetes, En los márgenes, de Juan Diego Botto, i Irati estan nominades a 5 categories; Mantícora a 4; i La maternal, La piedad i Un año, una noche amb 3 completen el llistat de pel·lícules més ben posicionades. El sostre groc, el documental d'Isabel Coixet sobre el cas dels abusos a l'Aula de Lleida, també està nominat.

Millor direcció novell

En la cursa pel Goya a millor direcció novell hi aspiren els directors Carlota Pereda per Cerdita; Alauda Ruiz de Azúa per Cinco lobitos; Elena López Riera per El agua' Juan Diego Botto per En los márgenes; i Mikel Gurrea per la producció catalana Suro.

Millor actriu

Vicky Luengo aspira al Goya a millor actriu protagonista per Suro. La catalana competirà amb Marina Foïs pel seu paper al film de Rodrigo Sorogoyen; Laia Costa per Cinco lobitos; Anna Castillo per Girasoles silvestres; i Bárbara Lennie per Los renglones torcidos de Dios.