'Alcarràs', nominada com a millor pel·lícula als Premis del Cinema Europeu

L'èxit d'Alcarràs és imparable. El film de Carla Simón ha aconseguit tres nominacions als Premis del Cinema Europeu, en la categoria de millor pel·lícula i millor guió juntament amb Arnau Vilaró. Es tracta de la primera producció en català nominada al premi a la millor pel·lícula de l'Acadèmia Europea del Cinema.

La cinta distingida amb l'Ós d'Or a Berlín el passat febrer, que es troba immersa en la cursa per passar el primer tall per als Òscars després de ser seleccionada com a representant de l'Estat, no és l'única candidata catalana a la gala que tindrà lloc el 10 de desembre a Reykjavík (Islàndia). El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, també està nominada a la categoria de millor comèdia. Els guardons també han nominat Penélope Cruz com a millor actriu pel seu paper a Madres paralelas.

El film de Carla Simón narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs (Segrià) abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Després d'Estiu 1993, la cineasta torna a parlar de les relacions familiars, tot incorporant-hi el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. Al seu entendre, la família és el motor de conflictes i de "moments molt bonics" i reconeix que tenia ganes d'expressar "com l'energia i les emocions d'una família es mouen com un tot". La pel·lícula es pot veure a Prime Video, Filmin, iTunes, Movistar Plus+, Vodafone, Orange, Google Play i Rakuten.