'Alcarràs' es queda sense estatuetes als Premis Europeus de Cinema

La cerimònia de l'Acadèmia de Cinema Europeu (EFA) a Reykjavík ha funcionat només parcialment com a talismà per als interessos catalans. Els Premis de Cinema han distingit com a millor pel·lícula Triangle of sadness, desbancant així el segon llargmetratge de Carla Simón, Alcarràs. La cinta –la primera de la història rodada en català que optava a la màxima distinció- tampoc ha pogut recollir els altres dos premis als quals estava nominada: el de millor guió -que també ha recollit el film de Ruben Östlund- i el dels universitaris. La sort, però, ha somrigut l'altre film català amb opcions a la 35a edició dels guardons, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que ha recollit l'estatueta a millor comèdia europea de l'any.

La gala d'aquest dissabte a la nit ha tingut un nom propi, Triangle of sadness, la pel·lícula que va rebre la Palma d'Or en la passada edició del Festival de Cannes. La cinta de Ruben Östlund ha aturat les aspiracions d'Alcarràs, que, després de l'èxit a la Berlinale, continuava a Islàndia la seva campanya de projecció internacional. El film de Carla Simón es troba actualment immers en la lluita per passar el primer tall dels Òscars. Amb la gala a Reykjavík, la pel·lícula ha iniciat també la temporada de cerimònies, amb premis com els Goya i els Gaudí a l'horitzó.

La guanyadora de l'Ós d'Or, però, no marxa amb les mans buides, ja que s'ha anunciat que serà una de les cinc nominades a la tercera edició del Premi Lux del Públic, una distinció del Parlament Europeu que votarà el públic del continent. La pel·lícula competirà amb Burning days, d'Emin Alper's; Close, de Lukas Dhont i Angelo Tijssens; Triangle of sadness, de Ruben Östlund.

La nit d''El buen patrón', guanyadora de comèdia sense voler-ho

En recollir el guardó, el productor Jaume Roures ha agraït el premi destacant "l'error" del guardó, amb un argument que buscava ser "un drama". El també copropietari de Mediapro ha desitjat a Carla Simón, en català, "la mateixa sort" que ells han tingut aquesta nit. Per la seva banda, León de Aranoa ha afirmat que volien fer una "pel·lícula seriosa", però "no va funcionar". "Heu donat el premi a la gent més seriosa de la sala, segurament", ha afegit enmig d'un auditori que rebia els comentaris entre rialles.

El director de El buen patrón ha destacat també la feina de tots els actors, "especialment de Javier Bardem", amb qui assegura que tenir-lo "a prop fa que les coses flueixin, no només a les pel·lícules". Finalment, León de Aranoa ha recordat que va impulsar el film convençut que "l'ambició artística en el cinema és possible" i ha demanat impregnar amb "humor i llum" però sense deixar la veritat i la poesia les cintes.