'Alcarràs' triomfa als Gaudí: millor pel·lícula, guió i direcció i un total de 5 premis

Era la favorita i ha complert. Alcarràs, el gran fenomen del cinema català durant el 2022, ha estat la principal triomfadora de la quinzena edició dels Premis Gaudí, ja que s'ha emportat un total de cinc premis -tenia un total de 14 nominacionas-, però sobretot perquè ha guanyat tres dels més significatius: els de millor pel·lícula, millor guió i millor direcció.

A banda de la cinta de Carla Simón, Un año, una noche, d'Isaki Lacuesta; Pacifiction, d'Albert Serra; Suro, de Mikel Gurrea; o el documental El sostre groc, d'Isabel Coixet, són altres de les pel·lículades amb premis destacats en una gala marcada per l'homenatge al director Agustí Villaronga, mort aquest diumenge.

La segona cinta de Carla Simón ha fet pujar els responsables d'aquest cant a la terra fins a cinc vegades a l'escenari de la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on s'ha celebrat la gala. La directora ha repetit, així, l'èxit de la seva primera pel·lícula, Estiu 1993, que també va brillar amb llum pròpia a la 10a cerimònia. A banda dels premis a millor pel·lícula, millor guió i millor direcció, també s'ha endut els guardons a la direcció de producció i el Premi del Públic. Èxit de crítica i de públic, Alcarràs acumula premis i, de fet, ja fa gairebé un any que va rebre l'Os d'Or a la Berlinale.

En recollir un dels grans premis de la nit, el de millor guió, Simón ha dedicat les distincions als pagesos de les terres de Ponent, que "persisteixen, són tossuts i valents" per continuar cultivant la terra en família, l'ofici "més vell del món". "Ho tenen fotut, per això us demanem que compreu fruita i productes de proximitat i a les autoritats, us demanem que reguleu els preus de la fruita", ha defensat.

Un año, una noche, la pel·lícula d'Isaki Lacuesta sobre l'atemptat a la sala Bataclan de París, també optava a 14 premis i s'ha emportat l'estatueta a millor guió adaptat –nova d'aquesta edició- per la feina d'Isa Campo, Fran Araújo i el mateix Lacuesta, a més de la de millor muntatge, música original per Raül Refree, millor so i millors efectes visuals.

El premi de millor pel·lícula en llengua no catalana se l'ha endut Pacifiction, d'Albert Serra. La considerada com la pel·lícula més assequible de la cinematografia del director banyolí també ha estat distingida amb el guardó a millor direcció artística i la millor fotografia.

'Suro' i 'La maternal' copen les categories interpretatives

En el capítol d'interpretacions, la gala ha tingut dos noms propis: Suro i La maternal. A més del guardó a millor direcció novella –categoria que s'estrenava aquest any-, l'òpera prima de Mikel Gurrea s'ha emportat el premi a la millor interpretació protagonista femenina per Vicky Luengo i la masculina per Pol López, personatges sobre els quals orbita el film.

De la seva banda, les dues actrius de La maternal, Ángela Cervantes i Carla Quílez, han marxat a casa amb una estatueta. La primera com a millor actriu secundària i la debutant i joveníssima Carla Quílez, que ja va rebre la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià, ha estrenat la categoria de millor interpretació revelació. Alex Brendemühl s'ha erigit amb el premi a millor actor secundari per Historias para no contar, del director Cesc Gay.

Los renglones torcidos de Dios, que partia amb vuit nominacions, ha acabat la nit amb dos premis, el de millor vestuari i el de maquillatge i perruqueria. El sostre groc, la cinta d'Isabel Coixet sobre els abusos a l'Aula de Teatre de Lleida, ha guanyat el Gaudí a millor documental i han recollit les mateixes supervivents amb un públic dempeus, mentre que Tadeo Jones 3. La taula maragda, d'Enrique Gato, l'única candidata a la categoria, ha pujat a recollir un premi que ja tenia assegurat.



Com a millor film europeu s'ha imposat el film dirigit i escrit per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzat per Laia Costa Cinco lobitos. El curtmetratge Harta, de Júlia de Paz, s'ha emportat l'estatueta de la seva categoria, mentre que Sis nits d'agost, de Ventura Durall, ha estat distingit amb el premi a millor pel·lícula per a televisió. Com ja se sabia, el Gaudí d'Honor ha estat pel periodista Jaume Figueres.