El candidat que JxCat ha enviat al debat electoral de TV3 de les europees, Aleix Sarri, ha abandonat el programa després dels seus 30 segons d'intervenció inicial, en protesta perquè la Junta Electoral Central hagi vetat la intervenció del candidat que JxCat volia enviar inicialment, Toni Comín, i també perquè hagi vetat al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras.



Sarri ha afirmat que la decisió de la JEC "és un fet intolerable, un fet impropi d'un Estat suposadament democràtic", i ha acusat l'òrgan electoral d'intentar influir en el desenvolupament de la campanya i en les pròpies eleccions.

El candidat de JxCat ha demanat disculpes als professionals de TV3 per la seva marxa del debat, també als candidats "demòcrates" d'altres partits que han acudit a la cita, i ha deixat un 'usb' amb una intervenció de Carles Puigdemont perquè s'emeti en el minut final del debat, 'el minut d'or'.



En el debat participaven Jordi Solé (ERC), Jordi Cañas (Ciutadans), Esteban González Pons (PP), Javi López (PSC) i Ernest Urtasun (En Comú Podem).



Abans que comencés el debat, Sarri ja havia volgut mostrar el seu disgust amb la decisió de la JEC negant-se a participar en la tradicional foto inicial que es fan tots els candidats, i la sorpresa ha saltat a la seva primera intervenció, quan ha informat de la seva marxa.

Sarri explica la seva sortida de plató

En declaracions als periodistes a la seva sortida del plató de TV3, Sarri ha explicat que ha estat un dia molt complicat per al seu partit, i que han decidit marxar perquè, si es quedaven, suposava "acceptar una violació de drets que no es pot acceptar mai".



"Per a nosaltres la situació és intolerable i ens neguem a normalitzar la repressió. Ens hauria agradat que el debat s'hagués suspès, no ha estat així i nosaltres hem decidit anar-nos-en", ha continuat Sarri, que ha assegurat haver parlat amb ERC de la possibilitat de buscar la suspensió del debat.



Sarri, que és el número 7 de la candidatura que lidera Carles Puigdemont, no ha volgut entrar en més detalls sobre la decisió d'ERC de no seguir la decisió de JxCat sinó quedar-se al debat, i ha conclòs que cadascun és "lliure" de prendre les decisions que consideri oportunes.



A més, ha confiat que TV3 emeti l''usb' de Puigdemont amb el 'minut d'or', ja que ho consideraria un gest que el canal també combat "la repressió", i ha assegurat que, si no s'emet, el seu partit el penjarà en les xarxes socials.

Protesta del candidat d'ERC



El candidat d'ERC que ha acudit al debat, Jordi Solé, també ha protestat per la decisió de la JEC i ha acusat l'òrgan electoral de voler "silenciar" a candidats, responsabilitzant específicament al PSOE de l'absència de Junqueras.



Junqueras no ha pogut participar per via telemàtica perquè la presó de Soto del Real ho ha rebutjat, i ERC interpreta que és una maniobra del PSOE des d'Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri d'Interior. Com ha fet Sarri, Solé també ha lliurat un 'usb' amb un missatge d'Oriol Junqueras perquè sigui emès en el 'minut d'or' final.



El candidat dels comuns, Ernest Urtasun, ha lamentat que és una "anomalia" que Junqueras, Puigdemont i Comín no participin en el debat perquè creu que tenen dret a fer-ho, mentre que el candidat del PSC, Javi López, no ha esmentat la marxa de Sarri.



Per part de Cs, Jordi Cañas ha afirmat que, si es pot celebrar aquest debat per parlar de la UE, és perquè "el cop d'estat de 2017 va fracassar", en referència a l'1-O i la declaració d'independència.



Esteban González Pons (PP) ha acusat Sarri de donar un espectacle i de menysprear a la ciutadania i als espectadors del debat, i ha recriminat que "Puigdemont és especialista a fugir i deixar només a ERC davant el perill", i considera que JxCat ha fet el mateix abandonant el debat.