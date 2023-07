Alerta Solidària emprendrà accions legals contra la policia infiltrada en moviment socials a Girona

Alerta Solidària emprendrà accions legals pel nou cas "d'espionatge" als moviments socials i independentistes, després de conèixer que una policia s'hi hauria infiltrat a Girona i Salt. Segons ha desvelat la Directa, la membre de la Policia Nacional ha estat infiltrada durant tres anys, en el que seria el quart cas d'espionatge d'estat destapat en els darrers mesos a Catalunya. L'agent Maria I. T. va utilitzar el nom fals de Maria Perelló Amengual.

El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha detallat en roda de premsa que estan recopilant informació sobre els vincles que ha establert al llarg d'aquests anys per poder presentar la denúncia. L'agent provinent de Palma va arribar a les comarques gironines el maig del 2020, i es va infiltrar en la Tancada per Drets, l'Espai Antiracista i la coordinació de la campanya antirepressiva 21 raons, en solidaritat amb els encausats pel tall de l'AVE durant el primer aniversari de l'1 d'Octubre.

Majoral ha acusat el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, d'haver mentit dient que no hi havia infiltrat. I ha assegurat que fins aquest dijous l'agent continuava mantenint comunicació telefònica amb activistes, fins que al vespre la van fer fora dels grups telefònics on participava.

Alerta Solidària sosté que les infiltracions, justificades i protegides per l'estat espanyol, afecten drets fonamentals com el dret a la intimitat, a la participació política o a la llibertat ideològica. Majoral també ha posat el focus en la presència de l'agent en reunions amb els advocats dels encausats pel tall de l'AVE amb els seus advocats per traçar l'estratègia per al judici.

Relació sentimental amb un activista

La infiltrada va establir una relació sentimental amb un dels activistes, pendent de judici per les mobilitzacions de l'1 d'octubre del 2018. "Hem descobert un talp, avui ens reunim per destapar i fer públic que hi ha hagut una infiltrada a la ciutat de Girona i a Salt, la persona que ha viscut amb mi sota el mateix sostre durant més de dos anys amb el nom de Maria Perelló", ha explicat l'Òscar. L'afectat critica l'actuació "sense escrúpols ni sentiments" tant de l'agent com de l'estat espanyol.

"El seu medi ha estat la nostra bondat. Una bondat que ens ha portat en convertir-la en una amiga, germana i parella d'allò més estimada. L'estat espanyol ha travessat totes les línies vermelles", ha exposat l'Òscar. A parer seu, això demostra que els moviments socials i independentistes "són una amenaça per a les estructures de l'estat opressor".

Els partits reaccionen en plena campanya

Els polítics també han reaccionat, en plena campanya electoral. ERC ha criticat que el govern PSOE-Podemos no hagi netejat les clavegueres de l'Estat i creuen que la dissidència política continua perseguida. "El PSOE no ha estat capaç de burxar i netejar les clavegueres de l'Estat", ha dit la número dos de la llista, Teresa Jordà. El cap de llista d'Espai CiU-PDeCAT, Roger Montañola, ha demanat la dimissió de Grande-Marlaska, mentre Junts per Catalunya acusa l'Estat de "fabricar proves falses i infiltrar policies": "Això és propi de règims autoritaris", ha dit la candidata Míriam Nogueras.

La candidata de Sumar-En Comú Podem Aina Vidal ha deplorat que "no és el primer cas" i ha instat el ministre de l'Interior a "donar explicacions". Des de la CUP ho ha considerat com "un nou cas de violència de l'Estat". Per la seva part, el candidat del PP Nacho Martín Blanco està "convençut" que la policia no infiltra cap agent "per raons supèrflues o arbitràries".