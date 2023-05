Alerten sobre l'encariment progressiu i exponencial dels menjadors escolars

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) alerten sobre la "situació límit que empitjora any rere any" en el servei de menjador escolar dels centres públics. L'entitat apunta a un increment progressiu i exponencial del preu màxim del servei i la reducció d'un 15% de la partida destinada a beques menjador (passant de 38 a 32 milions d'euros), el que comportarà un encariment del servei i "menys ajudes per a les famílies vulnerabilitzades".

També critica la "pressió constant" que alguns Consells Comarcals sobre les AFA per retirar-los la gestió del menjador. Aquestes accions "confirmen una preocupant tendència privatitzadora del Departament d'Educació" i posen "en perill" els menjadors escolars, asseguren.

I és que el preu màxim del servei de menjador dels centres educatius públics passarà de 6,54 a 6,91 euros per alumne al dia de cara al curs que ve, segons una resolució del Departament d'Educació publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es tracta del preu màxim corresponent a un espai del migdia de dues hores i mitja. Pel que fa als comensals esporàdics aquest podrà incrementar-se fins a un 10% més amb relació al cost real del servei, sense excedir els 7,60 euros, quan abans el topall era de 7,19 euros.

La federació remarca que és el segon any consecutiu que es produeix un increment del preu màxim del menjador escolar. Aquest s'havia mantingut congelat fins al curs 2020/21, quan es va iniciar l'augment progressiu i exponencial del servei. Des d'aleshores, s'ha encarit un 12%, passant dels 6,20 euros del curs 2019/2020 (6,80 per a usuaris esporàdics) fins als 6,91 euros del curs vinent (7,60 per als esporàdics).

L'aFFaC considera "inadmissible" que el Departament d'Educació no incorpori cap factor corrector en el càlcul del preu per "protegir a les famílies de la inflació". I és que els dos factors que incideixen en la variació és l'increment salarial del conveni col·lectiu de lleure i la inflació, que comporta un augment generalitzat de preus.

"Les famílies pagaran més pel servei de menjador escolar, tindran menys ajuts per fer-ho i, mentrestant, les empreses obtindran més beneficis per cada menú", sintetitzen, assenyalant també aquest augment de beneficis empresarials enmig de l'augment de preus.

"Pressió" d'alguns Consells Comarcals

L'aFFaC també ha incidit en la "pressió constant" d'alguns Consells Comarcals sobre les AFA per retirar-los la gestió del menjador, així com per part del Departament d'Educació. "Fins que l'Administració no garanteixi que el menjador escolar es presti de forma pública i directa, les famílies han de tenir prioritat en la gestió d'aquest servei", reclamen.

La federació assegura que, com a mínim, 16 Consells Comarcals haurien intentat dissuadir les AFA de gestionar el menjador escolar, o els haurien negat la signatura o renovació de convenis, a través de diverses estratègies. Amb tot plegat, acusen que Educació "permet i promou que siguin les empreses privades les que accedeixin a la prestació d'aquest servei".

Pla detall del plat a taula de tres nens al menjador de l'escola Sant Esteve de Castellar del Vallès, en una imatge d'arxiu. — Albert Segura / ACN

L'agrupació també incideix en el fet que l'administració està elaborant un Acord Marc per incorporar un llistat d'empresa que puguin gestionar menjadors escolars sense processos de concurs públic, sense haver de tornar a passar per processos de validació periòdics. Això "constata un procés de liberalització del menjador escolar mitjançant el qual les famílies són apartades progressivament de la gestió i organització", insisteixen.

L'aFFaC també denuncia que Educació camina "en sentit oposat del que s'esperaria d'un govern d'esquerres". I insisteixen en la urgència d'establir un model de menjador escolar "coherent amb un model educatiu d'avantguarda".